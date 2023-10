Les deux pays travaillent ensemble à augmenter la résilience économique et à fournir de nouvelles occasions de marché aux entreprises canadiennes et suédoises

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de l'Énergie, de l'Entreprise et de l'Industrie, et vice-première ministre de la Suède, l'honorable Ebba Busch, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion de notre participation aux Journées de l'innovation Suède-Canada au Québec, nous nous sommes engagés à collaborer et à mettre à profit les ressources stratégiques de nos pays respectifs, soit les minéraux critiques, l'énergie propre et le talent, pour ouvrir la voie à la transition à un avenir vert et numérique, à favoriser la croissance économique durable et la création d'emplois bien rémunérés et à atteindre nos objectifs climatiques ambitieux.

« La Suède et le Canada ont des industries et des centres de connaissances complémentaires qui sont associés à des entreprises innovatrices de premier plan. Nous avons convenu d'intensifier la coopération bilatérale qui existe déjà entre les deux pays afin de promouvoir l'innovation, la recherche et le déploiement de technologies plus propres, comme les petits réacteurs modulaires (PRM), et les chaînes d'approvisionnement connexes. Nous sommes d'avis qu'une collaboration accrue et un plus grand nombre d'occasions commerciales favoriseront l'établissement d'écosystèmes robustes composés d'entreprises innovatrices des deux pays.

« Le renforcement de notre partenariat est plus important que jamais en raison des enjeux mondiaux auxquels nous devons faire face. Le contexte géopolitique et géoéconomique engendré par la guerre non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que les répercussions croissantes des changements climatiques, ont altéré fondamentalement le paysage énergétique mondial et rendu plus importante que jamais la collaboration entre des partenaires de confiance aux vues similaires. La Suède et le Canada sont déterminés à renforcer et à élargir leurs engagements bilatéraux pour surmonter ces défis, tant actuels que futurs.

« En tant que leaders mondiaux et pionniers dans le domaine de la production carboneutre d'acier, des matières premières essentielles, des batteries de véhicules électriques (VE) et des technologies nucléaires comme les PRM, nous avons la responsabilité d'encourager l'adoption mondiale des technologies de pointe qui nous aideront à bâtir un avenir propre et robuste.

« Nos pays respectifs connaissent une croissance rapide au chapitre des relations commerciales et de l'investissement. Au cours de la dernière année seulement, plusieurs entreprises suédoises se sont engagées à intensifier leurs activités au Canada. AstraZeneca a grandement accru sa présence de recherche-développement en Ontario, Ericsson a annoncé un projet d'expansion de 470 millions de dollars au Canada, en partenariat avec le gouvernement du Canada, et Northvolt s'associe avec des entreprises et des fonds de pension du Canada pour construire en sol canadien l'installation de fabrication de batteries pour VE la plus verte au monde. Un autre bel exemple est le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice de Toronto, qui a récemment lancé son carrefour nordique en Suède.

« Nous sommes déterminés à explorer de quelle manière nous pourrions collaborer plus étroitement afin de diversifier davantage nos économies respectives et d'accroître leur résilience, de manière à réduire les dépendances qui minent notre capacité d'autodétermination.

« Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre notre collaboration avec d'autres États aux vues similaires du monde entier afin d'accélérer la création et le déploiement de technologies innovatrices qui permettront de créer des emplois et de stimuler la croissance et d'atteindre notre objectif commun d'un avenir dynamique carboneutre. »

