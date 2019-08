Déclaration commune de Postes Canada, l'Association des officiers des postes du Canada, l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le Syndicat des employés des postes et communications

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Postes Canada et ses agents négociateurs reconnaissent que le service postal, conçu pour servir l'ensemble des Canadiens, a également un impact environnemental considérable. Ensemble, ils ont un intérêt et une responsabilité partagés à l'égard de la réduction de l'empreinte écologique de Postes Canada. En avril 2019, Postes Canada, l'Association des officiers des postes du Canada, l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le Syndicat des employés des postes et communications ont officiellement entrepris une collaboration axée sur l'environnement.