Déclaration commune de la communauté d'affaires québécoise - L'énergie québécoise : un levier clé face aux défis de l'ère Trump

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Les récentes prises de position du 47e président des États-Unis, Donald Trump, représentent une menace directe pour l'économie du Québec, suscitant de vives préoccupations chez nos entreprises et travailleurs. Sous l'impulsion de ses politiques, une grande incertitude s'installe au nord de la frontière alors que nos voisins du sud entendent favoriser leur industrie par une déréglementation, l'abandon de leurs cibles climatiques et une baisse des coûts de l'énergie, ce à quoi il faut ajouter la possibilité d'une renégociation prématurée de l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ces réformes en profondeur risquent de déstabiliser des secteurs clés et de mettre en péril des milliers d'emplois.

Ce contexte ajoute une pression supplémentaire à un environnement d'affaires déjà complexe au Québec, notamment en raison des hausses anticipées des tarifs d'électricité introduites par le projet de loi 69. Des entreprises de tous horizons -- aluminium, manufacturier, chimie, forêts et agroalimentaire -- continuent d'unir leurs forces pour faire entendre leurs préoccupations et adresser des demandes claires au gouvernement québécois afin de surmonter l'incertitude des prochaines années. Cette mobilisation sans précédent du milieu des affaires québécois vise à tirer la sonnette d'alarme et à proposer des solutions concrètes pour permettre au gouvernement d'agir rapidement afin de soutenir nos entreprises, nos emplois et notre économie.

Payer le coût réel de notre énergie pour renforcer notre position économique

Nous ne contrôlons pas l'agenda de Washington, mais nous pouvons maintenir les avantages comparatifs du Québec en continuant d'utiliser notre énergie comme levier économique pour protéger notre compétitivité. Or, la réforme énergétique proposée par le gouvernement menace de faire grimper les tarifs industriels de 60 % en 10 ans, fragilisant nos entreprises.

Une telle hausse, jumelée aux mesures d'amélioration de la compétitivité américaine annoncées par le président Trump, en sus de la menace d'imposer des tarifs de 25 % sur les produits canadiens dès le 1er février, constituerait un coup dur additionnel pour nos entreprises, avec des répercussions potentiellement dévastatrices. En facturant notre électricité selon son coût réel, le Québec peut atténuer les impacts des décisions américaines.

Nous demandons au gouvernement du Québec de ne pas affaiblir la compétitivité de l'économie québécoise et donc de revoir sa réforme énergétique pour conserver la compétitivité de notre écosystème d'affaires, préserver les emplois et la vitalité de nos régions et de nos entreprises en :

Maintenant la non-indexation du bloc patrimonial du tarif industriel;

Centrant l'établissement des tarifs d'électricité sur les coûts réels, ce qui inclut un profit raisonnable pour Hydro-Québec;

Préservant le rôle d'établissement des tarifs et de surveillance des nouveaux approvisionnements de la Régie de l'énergie, tout en améliorant son efficience et le délai de traitement des dossiers.

Citation

« Face aux menaces grandissantes émanant de Washington, il est crucial que le Québec utilise ses atouts, dont son énergie compétitive, pour protéger nos entreprises et nos emplois. Nous appelons le gouvernement à revoir la réforme énergétique afin de préserver notre compétitivité et donner aux entreprises les moyens de se démarquer sur la scène internationale. »

-Jocelyn B. Allard, Président, Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité et Porte-parole pour l'Alliance pour la compétitivité énergétique du Québec

À propos de l'Alliance pour la compétitivité énergétique du Québec (ACEQ)

L'Alliance est née de la volonté de sept organisations représentant les grands secteurs de l'économie québécoise de maintenir des tarifs d'électricité prévisibles, transparents et basés sur les coûts réels, afin d'assurer la croissance des entreprises et la compétitivité du Québec. La réforme de l'énergie du gouvernement et les investissements nécessaires à la transition énergétique pourraient entraîner une augmentation importante des tarifs d'électricité. En combinant cette hausse à une concurrence étrangère accrue, due à la baisse des coûts de production des énergies renouvelables, la compétitivité des tarifs d'électricité, qui constitue un avantage stratégique historique du Québec est directement mise à risque.

