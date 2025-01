/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Déclaration commune de la communauté d'affaires québécoises - L'énergie québécoise : un levier clé face aux défis de l'ère Trump/

MONTRÉAL, le 24 janv. 2025 /CNW/ - À une semaine de l'imposition probable de tarifs douaniers de 25 % par Donald Trump, les entreprises québécoises tirent la sonnette d'alarme. Alors que l'énergie du Québec demeure leur plus important facteur de compétitivité, elles appellent le gouvernement à agir rapidement pour protéger nos secteurs stratégiques, nos emplois et notre économie face à une économie américaine de plus en plus compétitive. Les médias sont invités à assister à cet appel crucial de l'Alliance pour la compétitivité énergétique du Québec (ACEQ) pour mieux comprendre les enjeux et les solutions proposées par le milieu des affaires québécois.

Les médias auront la possibilité de poser des questions et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles. Les médias souhaitant assister à l'événement de presse en virtuel peuvent demander le lien de connexion à l'adresse courriel indiquée.

Date : Lundi le 27 janvier

Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Lieu : 1010 Rue Sherbrooke O (entrée rue Meltcalfe), 15e étage, Montréal, QC H3A 2R7

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected].

À propos de l'ACEQ : L'Alliance est née de la volonté de sept organisations représentant les grands secteurs de l'économie québécoise de maintenir des tarifs d'électricité prévisibles, transparents et basés sur les coûts réels, afin d'assurer la croissance des entreprises et la compétitivité du Québec. La réforme de l'énergie du gouvernement et les investissements nécessaires à la transition énergétique pourraient entraîner une augmentation importante des tarifs d'électricité. En combinant cette hausse à une concurrence étrangère accrue, due à la baisse des coûts de production des énergies renouvelables, la compétitivité des tarifs d'électricité, qui constitue un avantage stratégique historique du Québec est directement mise à risque.

