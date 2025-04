OTTAWA, ON, le 7 avril 2025 /CNW/ - Les plus grands syndicats canadiens du secteur public et du secteur privé sont solidaires pour dénoncer les attaques contre les travailleuses et travailleurs canadiens dans le cadre de la guerre commerciale déclenchée par l'administration américaine.

Unifor et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représentent ensemble plus d'un million de travailleuses et de travailleurs au Canada sont solidaires dans leur engagement pour une économie plus forte et plus résiliente. Nos organisations travailleront de concert dans la poursuite d'un objectif commun consistant à réagir au défi existentiel auquel notre pays fait face. Nous croyons en l'action collective et, ensemble, nous nous assurerons que les travailleuses et travailleurs sortent de cette crise encore plus forts et plus prospères.

Nous unissons nos forces pour exiger la protection et la création d'emplois ici au Canada dans le cadre d'une économie forte, durable et résiliente, bâtie par et pour les travailleuses et travailleurs. Nous appelons tous les ordres de gouvernement à prendre position en faveur des travailleuses et travailleurs canadiens en cette période marquée par des conditions économiques extrêmement difficiles.

Pour traverser cette guerre commerciale sans fondement déclenchée contre le Canada par l'administration américaine, nous devons refuser les politiques économiques qui ont échoué dans le passé, c'est-à-dire celles qui favorisent les faibles salaires, les réductions d'emplois, les fermetures d'usines et la privatisation des services, et qui ultimement nuisent aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'à leurs familles. Nos syndicats se feront un devoir de contester les décisions des gouvernements qui ignorent les préoccupations des travailleuses et travailleurs, préférant accorder la priorité aux bénéfices et aux intérêts des grandes entreprises au détriment de ce qui compte vraiment pour les familles et les communautés.

Le SCFP et Unifor ont proposé des solutions pour soutenir la main d'œuvre et l'économie nationale en cette période de turbulence, en traçant la voie vers la création et le maintien de bons emplois tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour les générations à venir.

Ensemble, nous lançons un appel au gouvernement fédéral pour qu'il prenne les mesures suivantes :

Développer une stratégie d'approvisionnement au Canada robuste : Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral doivent collaborer afin de mettre en œuvre des stratégies d'approvisionnement qui accordent la priorité aux produits et services faits au Canada, de renforcer nos industries locales et de créer de bons emplois.





Fournir de bonnes mesures de soutien aux travailleuses et travailleurs : Pendant la guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement fédéral doit prioriser les mesures de soutien au travail pour permettre la poursuite des activités et faire en sorte de protéger les liens d'emploi, tout en bonifiant le régime d'assurance-emploi pour répondre aux besoins des personnes au chômage.





Renforcer le secteur des transports : Des années de privatisation et de sous-financement gouvernemental ont précarisé le secteur, au détriment des usagers et de la main d'œuvre, ce qui met en évidence le besoin urgent d'investissements publics dans les secteurs du transport aérien et ferroviaire, ainsi que du transport en commun afin de continuer d'offrir des services fiables et de bons emplois.





Appuyer et développer les services publics : Les services publics sont absolument nécessaires en période de ralentissement économique. Des programmes d'éducation postsecondaire, des services de garde, ainsi que des programmes d'employabilité et des services sociaux de grande qualité, publics et financés adéquatement appuieront la création d'emplois à l'échelle locale, tout en faisant en sorte que la population puisse avoir accès au soutien dont elle a besoin. Le Canada a les bases nécessaires pour offrir des soins de santé publics de qualité, notamment grâce au modèle mis en place pour le régime élargi d'assurance-médicaments et le régime d'assurance dentaire, et nous devons continuer de miser sur les régimes publics pour l'avenir.





Appuyer les investissements dans les infrastructures publiques : La privatisation des infrastructures publiques ne peut absolument pas constituer une réponse à la situation actuelle. Tous les ordres de gouvernement doivent collaborer afin d'investir dans le développement des infrastructures publiques dans nos communautés et partout au pays.





Appuyer les secteurs canadiens des médias et des télécommunications : Nous devons absolument protéger les services médiatiques canadiens et le journalisme indépendant au pays en préservant et en développant la main-d'œuvre, ainsi qu'en favorisant l'essor au pays d'un secteur des télécommunications fort et abordable en mettant fin à la sous-traitance.

Réglementer le commerce interprovincial : Même si un examen minutieux des solutions permettant de développer les échanges commerciaux vers l'est, l'ouest et le nord peut contribuer à favoriser la souveraineté économique du pays, il est essentiel que ces changements appuient la création équitable de richesse dans toutes les provinces et dans tous les territoires. L'élimination de la réglementation régissant les échanges commerciaux entre les provinces n'est pas un remède miracle pour protéger les emplois canadiens et garantir la prospérité du pays. Nous devons nous garder d'adopter des changements qui affaibliront les droits des travailleuses et des travailleurs, en particulier les droits liés à la santé et à la sécurité ainsi qu'à la syndicalisation, et nous devons protéger la propriété publique de l'infrastructure et la prestation de services publics.

Nos membres seront solidaires, dans l'ensemble du secteur public comme du secteur privé, afin de faire progresser les solutions qui contribueront à protéger les travailleuses et travailleurs. Notre vision collective consiste à faire en sorte que les travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé bénéficient d'emplois stables, de bons salaires et de bonnes conditions de travail, tout en favorisant la création d'une économie qui profite à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Unifor représente 320 000 membres partout au Canada qui œuvrent principalement dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des médias et des télécommunications, de la foresterie, de l'énergie, des mines et des transports, y compris le transport ferroviaire, les transports en commun, le transport routier et l'aviation.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada et représente plus de 750 000 membres travaillant dans les secteurs du transport aérien, des services de garde, des communications, de l'éducation, des services d'urgence, de l'énergie, des soins de santé, des bibliothèques, des services municipaux, de l'éducation postsecondaire, des services sociaux et des transports.

