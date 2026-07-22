Déclaration commune concernant le Domaine des Pionniers

VAL-D'OR, QC, July 22, 2026 /CNW/ -- Le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH), qui assume l'administration provisoire du Domaine des Pionniers, Santé Québec Abitibi-Témiscamingue, et la Société d'habitation du Québec souhaitent rassurer les résidents, leurs proches, les membres du personnel et l'ensemble de la population.

Les trois partenaires sont pleinement mobilisés et travaillent en étroite concertation afin d'assurer la sécurité et le bien-être des résidents, la continuité des services et la stabilité du Domaine des Pionniers.

Les services essentiels sont maintenus. Les repas continuent d'être préparés et servis, les résidents sont accompagnés selon leurs besoins et les équipes présentes sur place veillent au bon fonctionnement quotidien de leur milieu de vie.

Une coordination régulière est en place entre l'administration provisoire du RQOH, Santé Québec Abitibi-Témiscamingue et la Société d'habitation du Québec afin de suivre l'évolution de la situation, de répondre aux besoins prioritaires et de mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Les préoccupations et les événements portés à l'attention des autorités sont pris au sérieux et font l'objet des vérifications et des suivis appropriés.

« Notre priorité commune est de protéger les résidents, de soutenir le personnel et de maintenir la qualité des services. Toutes les instances concernées sont mobilisées et travaillent ensemble afin d'assurer la stabilité du Domaine des Pionniers et de préparer son avenir. »

-- Bruno Dion, coordonnateur aux projets spéciaux et partenariats au RQOH et porte-parole principal pour l'administration provisoire

Reconnaissance envers le personnel et la communauté

Les partenaires tiennent à saluer tout particulièrement les membres du personnel présents sur place. Malgré un contexte exigeant, ils demeurent pleinement engagés à maintenir la qualité des services, à répondre aux besoins des résidents et à préserver un milieu de vie sécuritaire, humain et respectueux.

Respect de la vie privée et de la quiétude des résidents

Le Domaine des Pionniers demeure avant tout le domicile et le milieu de vie de ses résidents. Leur dignité, leur sécurité, leur tranquillité et leur vie privée doivent être respectées.

Les partenaires lancent donc un appel à la retenue, au respect et à une collaboration constructive. Ils demandent à toute personne présente sur les lieux, y compris aux représentants des médias, de respecter le consentement, la dignité et la tranquillité des résidents.

Les résidents ne doivent pas être filmés, photographiés, interrogés ou sollicités sans leur consentement libre et éclairé.

Sauf en ce qui concerne les membres de la famille de résidentes et résidents, nous invitons également toute personne qui envisage de se rendre au Domaine des Pionniers à réfléchir à la nécessité et aux conséquences de sa visite. La résidence est avant tout le domicile de ses locataires, qui doivent pouvoir bénéficier d'un environnement paisible, sécuritaire et respectueux de leur intimité.

Toute présence sur les lieux devrait donc se faire avec discernement, dans le souci de ne pas perturber le quotidien des résidents ni le travail du personnel et des intervenants qui les accompagnent.

Les partenaires s'engagent à communiquer publiquement les informations confirmées pouvant être diffusées, dans le respect de la vie privée des personnes et des démarches en cours.

Leur priorité demeure inchangée : protéger les résidents, soutenir le personnel, maintenir la qualité des services et assurer un avenir stable et durable au Domaine des Pionniers.

Réseau québécois des OSBL d'habitation - Santé Québec Abitibi-Témiscamingue - Société d'habitation du Québec

SOURCE Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

Demandes des médias : CONTACT MÉDIA: Bruno Dion, Coordonnateur aux projets spéciaux et partenariats, Porte-parole principal pour l'administration provisoire du Domaine des Pionniers, Réseau québécois des OSBL d'habitation, Téléphone : 418-8087-9619