Accélérer la mise à l'échelle du logement communautaire pour renforcer durablement le système d'habitation au Québec

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Face à l'aggravation de la crise du logement et aux transformations nécessaires pour garantir un accès durable à des logements abordables, le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) amorce une démarche stratégique visant à renforcer la capacité du logement communautaire à jouer pleinement son rôle dans une réponse structurante à la crise.

Le 7 avril, le RQOH franchit une nouvelle étape de cette réflexion en tenant un premier lac-à-l'épaule réunissant son équipe et ses instances. Cette rencontre vise à prendre le recul nécessaire pour réfléchir aux conditions à réunir afin de soutenir, consolider et faire croître l'habitation sociale et communautaire au Québec.

Au cœur de cette démarche se trouve un objectif structurant partagé par plusieurs acteurs du milieu : porter à 20 % la part d'immobilier à but non lucratif au Québec d'ici 2050, afin de renforcer la stabilité du système d'habitation et de protéger durablement l'accessibilité des logements pour les ménages québécois.

Les échanges porteront notamment sur la mise à l'échelle des modèles organisationnels, financiers et opérationnels du logement communautaire, dans le but d'accroître la capacité collective de développement, d'acquisition et de préservation du parc immobilier hors marché.

Cette première rencontre s'inscrit dans une démarche en plusieurs étapes. Un deuxième lac-à-l'épaule est déjà prévu dans un horizon rapproché afin d'approfondir les réflexions et de préciser les orientations ainsi que les leviers d'action à renforcer dans les prochains mois.

« Le Québec dispose déjà d'un mouvement structuré et en évolution de logement communautaire, qui représente un parc immobilier de plus de 6 milliards de dollars d'actifs collectifs. L'enjeu aujourd'hui est de renforcer ses capacités et de lui donner les moyens d'agir à plus grande échelle afin de faire du logement hors marché un pilier durable du système d'habitation », souligne Nancy Croussette, directrice générale du RQOH.

Les travaux engagés dans cette démarche stratégique s'articuleront notamment autour de quatre priorités structurantes :

Préserver afin de protéger les logements existants et prévenir toute perte nette du parc communautaire.

afin de protéger les logements existants et prévenir toute perte nette du parc communautaire. Consolider en renforçant la gouvernance, la stabilité financière et la professionnalisation du réseau.

en renforçant la gouvernance, la stabilité financière et la professionnalisation du réseau. Développer en soutenant l'innovation, la transition écologique et des partenariats structurants.

en soutenant l'innovation, la transition écologique et des partenariats structurants. Croître en favorisant les regroupements volontaires, la mutualisation des outils à l'échelle du Québec et l'expansion du secteur communautaire dans un esprit de pérennité et d'équité.

Préserver le parc communautaire, c'est aussi maintenir des milieux de vie stables, soutenir la vitalité des communautés et protéger une infrastructure sociale essentielle pour des milliers de ménages partout au Québec.

Le RQOH souhaite que cette démarche s'inscrive dans un dialogue élargi avec ses partenaires gouvernementaux, institutionnels, financiers et communautaires. Les réflexions issues de ce processus alimenteront les orientations stratégiques du réseau ainsi que les collaborations nécessaires pour accélérer la croissance du parc immobilier à but non lucratif.

Dans les prochains mois, le RQOH partagera les grandes orientations issues de cette réflexion et poursuivra les échanges avec ses partenaires afin de contribuer à la construction d'un système d'habitation plus équitable, durable et résilient.

À propos du RQOH

Le Réseau québécois des OSBL d'habitation regroupe huit fédérations régionales représentant plus de 1 250 organismes et près de 60 000 logements à travers le Québec. Le RQOH contribue à la reconnaissance, au développement et à la pérennité du mouvement des organismes communautaires d'habitation à but non lucratif, tout en défendant le droit au logement et l'amélioration des conditions d'habitation des Québécoises et des Québécois.

SOURCE Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

Renseignements : Nancy Croussette, 438-494-3282, [email protected]