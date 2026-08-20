Déclaration commune concernant la décision du gouvernement d'Israël de lancer des appels d'offres pour la construction du projet de colonisation E1

OTTAWA, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Déclaration des dirigeants du Canada, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni concernant la décision du gouvernement d'Israël de lancer des appels d'offres pour la construction du projet de colonisation E1.

« La décision du gouvernement d'Israël de lancer des appels d'offres pour la construction du projet de colonisation E1 est inacceptable. La communauté internationale s'oppose depuis longtemps à cette expansion des colonies et a exprimé ses vives préoccupations à cet égard en privé comme en public. Le projet E1 compromettra les perspectives d'une solution à deux États en creusant un fossé au cœur de la Cisjordanie et en portant atteinte à la contiguïté territoriale des territoires palestiniens.

Le droit international stipule clairement que les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales. Telle est la position de la communauté internationale, réaffirmée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

En cette période de grave instabilité en Cisjordanie, laquelle est caractérisée par des niveaux de violence sans précédent de la part des colons à l'encontre des civils et par de sévères restrictions pesant sur l'économie palestinienne, cette décision est d'autant plus préoccupante.

Nous exhortons le gouvernement d'Israël à renoncer immédiatement à ces projets et à mettre fin à l'expansion des colonies en Cisjordanie. Non seulement ces mesures feront-elles en sorte qu'il soit plus difficile d'instaurer la paix, elles mineront davantage la réputation d'Israël sur la scène internationale.

Les entreprises ne devraient pas envisager de répondre à des appels d'offres pour la construction de ce projet, car cela pourrait entraîner des conséquences juridiques et porter atteinte à leur réputation. Elles risquent notamment de s'impliquer dans de graves violations du droit international.

Nous réitérons notre engagement en faveur d'une paix globale, juste et durable fondée sur la solution à deux États. Nous continuerons d'agir dans ce sens. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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