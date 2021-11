OTTAWA, ON, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Monsieur le Premier Ministre Trudeau, Monsieur le Président Biden,

Les sciences, la technologie et l'innovation (STI) sont essentielles à la croissance économique et à la compétitivité sur les marchés mondiaux, ainsi qu'à la prospérité et à la sécurité du Canada et des États-Unis (É.-U.) dans l'avenir. C'est pourquoi nous nous sommes réunis récemment, le 3 novembre 2021, pour discuter des priorités communes du Canada et des É.-U. visant à consolider nos écosystèmes de STI. Nous avons également discuté du renforcement de la coopération dans le domaine des technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle (IA), ainsi que des semi-conducteurs de la prochaine génération, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Renforcement de la coopération en matière de STI

Le Canada et les États-Unis sont des chefs de file mondiaux de la recherche scientifique. Les relations entre le Canada et les É.-U. dans le domaine des STI sont solides et diversifiées, et donnent lieu à de nombreuses collaborations entre nos chercheurs universitaires, gouvernements et industries. À mesure que nos pays émergent de la pandémie et mettent davantage l'accent sur la résilience, la sécurité et la croissance économique, nous entrevoyons de nombreuses possibilités mutuellement avantageuses à explorer, parmi lesquelles : les sciences de la vie et la recherche biomédicale; les technologies propres et durables et l'énergie renouvelable; les technologies automobiles de la prochaine génération; l'espace; la recherche dans l'Arctique; la cybersécurité et la protection de la sécurité nationale; les semi-conducteurs de pointe; ainsi que les technologies émergentes clés, comme l'IA, la quantique et la génomique.

Grâce à la solidité de notre relation en matière de STI, de nouvelles possibilités de collaboration continuent d'être cernées dans des domaines très variés, comme en témoignent des centaines d'arrangements et de protocoles d'entente institutionnels en matière de STI ayant déjà pris effet. Nous prenons note de l'important travail en cours, y compris la signature récente du Protocole d'entente entre la National Science Foundation des États-Unis d'Amérique et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour la coopération en recherche (le Protocole CRSNG-NSF) en date du 15 juin 2021. Il s'agit du premier partenariat officiel entre la National Science Foundation (NSF) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui appuie la recherche fondamentale axée sur la découverte aux États-Unis et au Canada. Ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles possibilités qui permettront aux membres des communautés scientifiques des deux pays de développer des collaborations diversifiées et inclusives aux frontières de la science et des technologies émergentes. Nous attendons avec impatience les résultats positifs escomptés de ces efforts dans des domaines clés de la science et de la technologie.

Nous travaillons à élaborer un accord bilatéral en matière de STI destiné à renforcer notre coopération dans ces domaines et à nous aider à faire face, ensemble, aux priorités scientifiques les plus pressantes auxquelles sont confrontés nos deux pays. Des discussions visant à faire avancer ce travail sont actuellement en cours entre nos fonctionnaires, en vue de conclure un accord le plus rapidement possible.

Améliorer la participation et renforcer l'équité pour de meilleurs résultats

Nous cherchons à créer des communautés de recherche scientifique inclusives qui bénéficient aux personnes mal desservies, sous-représentées et marginalisées, et qui associent ces personnes afin d'encourager leur pleine participation aux activités scientifiques conjointes. Nous cherchons à aborder des questions transversales d'intérêt commun telles que l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, et avons l'intention de jeter les bases d'un changement qui permettra à chaque personne de participer pleinement et d'avoir une chance égale de réussir. La diversité des perspectives et des systèmes de connaissance, y compris ceux des peuples autochtones, est importante pour favoriser des solutions innovantes et des découvertes afin de faire face aux défis mondiaux les plus pressants.

Appuyer une feuille de route en matière de sciences et de technologie jusqu'en 2050

Nous reconnaissons l'importance et l'urgence d'atteindre nos objectifs climatiques mondiaux. Il est nécessaire de déployer rapidement les technologies existantes et d'innover vigoureusement pour inventer, mettre au point et faire la démonstration de nouvelles technologies destinées à lutter contre la crise climatique. Lors de la conférence COP26, le Canada et les États-Unis se sont tous deux engagés à rehausser leurs ambitions, ce qui est censé contribuer à accélérer davantage les mesures en faveur du climat de sorte à nous permettre d'atteindre la cible des émissions nettes zéro le plus tôt possible, et au plus tard en 2050. Nos gouvernements tiennent à aller de l'avant pour mettre en œuvre des mesures ambitieuses en faveur du climat, et nous entendons travailler ensemble, de concert avec nos partenaires clés animés du même esprit, afin d'atteindre ces objectifs.

Mettre fin à la pandémie COVID-19 et se préparer pour l'avenir

Nous avons l'intention de travailler ensemble pour maîtriser le virus de la COVID-19 en continuant d'investir dans la recherche et l'innovation de pointe, afin que la vaccination à l'échelle mondiale demeure efficace contre les variants, tout en renforçant notre surveillance de la pandémie, en élargissant le séquençage génomique et en facilitant les échanges rapides d'information. Afin d'éviter que de futures éclosions ne deviennent des pandémies, nous avons l'intention d'accélérer le développement des capacités de transformation qui mettent à contribution le travail du G7 et du G20 à l'appui de la Mission 100 jours. Cette Mission appelle, entre autres, à investir dans l'innovation dès maintenant, dans l'objectif de rendre disponibles des vaccins, traitements et outils de diagnostic sûrs et efficaces dans les 100 jours suivant la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale.

Amélioration de la collaboration dans le domaine des technologies émergentes et essentielles

Nous avons l'intention de continuer à appuyer nos communautés scientifiques respectives pour les aider à trouver des solutions à certains des plus grands défis de la société, en faisant notamment appel à des solutions innovantes et technologiques. Nous entendons demander à nos fonctionnaires de se réunir et de discuter des possibilités et des défis que présentent les technologies émergentes, afin que nous soyons mieux équipés pour en tirer parti et assurer notre prospérité et notre sécurité futures. Nous entendons également renforcer notre collaboration et nos contacts avec nos alliés pour veiller à ce que les technologies émergentes soient développées et utilisées d'une manière qui sert nos citoyens et qui respecte les droits de la personne et nos valeurs démocratiques communes.

Approfondir les collaborations en matière de recherche entre partenaires de confiance

Nous appuyons fermement les principes de la science ouverte, y compris dans le cadre des collaborations internationales visant à maximiser les contributions de la science au bien-être, à la santé et à l'économie de nos pays. Nous reconnaissons également que les chercheurs et leurs travaux sont de plus en plus la cible de vols, d'ingérence et d'espionnage étrangers. Dans ce contexte, nos deux pays demeurent déterminés à être des partenaires de confiance en recherche et développement, et à travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et alliés. Le renforcement de la collaboration en matière de recherche et développement entre le milieu universitaire et l'industrie et nos alliés de confiance est mutuellement bénéfique pour nos économies et nos sociétés. Nous travaillons ensemble pour faire valoir nos intérêts dans le cadre de plusieurs enceintes multilatérales, comme le G7, le Forum mondial de la science de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les dialogues multi-pays, et nous entendons faire progresser notre compréhension commune de la science ouverte ainsi que de la sécurité et de l'intégrité de la recherche, dans notre intérêt mutuel.

Appel à l'action

Les collaborations entre nos communautés des sciences et de l'innovation sont au cœur de nos objectifs communs. Nous demandons à nos chercheurs et à tous les acteurs du secteur des STI de chercher à :

Élargir les collaborations dans les projets de recherche et développement dans des domaines présentant un intérêt et un avantage mutuels;



Appuyer les efforts visant à associer des intervenants des deux pays aux principales initiatives de recherche et à la chaîne de valeur mondiale des technologies émergentes, et faciliter le jumelage dans le cadre de certaines activités et initiatives;



Échanger les informations et les pratiques exemplaires en matière de STI au niveau des gouvernements, des milieux universitaires et de l'industrie;



Établir des liens entre les organismes chargés des sciences et de l'innovation afin d'étudier les meilleurs moyens de soutenir les STI et de favoriser des partenariats entre les milieux universitaires, les institutions gouvernementales et l'industrie, en vue de traduire la recherche de pointe en applications essentielles.

Prochaines étapes

Nous avons l'intention d'aller de l'avant avec un programme commun en matière de STI pour faire progresser les principales initiatives. Par exemple, en nous appuyant sur le Protocole CRSNG-NSF, nous entendons lancer une initiative de collaboration pour financer conjointement des projets de recherche dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la science quantique. Nous nous attendons à ce que les travaux bénéficiant de ce financement repoussent les frontières de la connaissance et offrent une expérience de formation enrichissante aux jeunes chercheurs. Nous reconnaissons qu'une collaboration internationale solide et soutenue entre les chercheurs, les institutions, l'industrie et les gouvernements est nécessaire pour assurer notre réussite mutuelle à long terme en science et en recherche, et pour repousser les frontières de l'exploration et de l'innovation.

Alors que nous continuons de subir les graves répercussions de la pandémie, l'importance de mettre à contribution et de soutenir l'ensemble de notre communauté des STI pour assurer une reprise forte est claire. Ensemble, le Canada et les États-Unis peuvent appuyer une reprise durable et résiliente en tenant compte et en étant respectueux des connaissances, des perspectives et des besoins uniques de leurs diverses communautés de recherche. La science, la technologie et l'innovation internationales continueront de jouer un rôle essentiel dans la recherche de solutions aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux de la planète. Nous entendons également améliorer la collaboration multilatérale en matière de STI pour relever ensemble ces défis importants.

Nous avons l'intention de nous rencontrer régulièrement pour discuter de ces sujets et d'autres sujets importants pour les relations bilatérales Canada - É.-U. en matière de STI.

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de

l'Industrie Conseiller scientifique du Président et Directeur

du Bureau de la politique scientifique et

technologique de la Maison Blanche

