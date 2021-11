Déclaration

De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2021 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) applaudit un discours du Trône qui reconnaît l'importance de la santé mentale et de l'usage de substances à ce moment critique pour prévenir une pandémie fantôme. On s'attend à ce que les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la santé mentale et l'usage de substances soient différées, complexes et durables.

La Commission de la santé mentale du Canada fait écho à la déclaration poignante de Son Excellence la très honorable Mary Simon, selon laquelle la pandémie nous a montré que nous devons mettre l'accent sur la santé mentale au même titre que sur le bien-être physique, car ils sont indissociables.

Le discours d'aujourd'hui était une déclaration forte en faveur de l'équité, de la promotion de la diversité et de l'inclusion. La priorité accordée aux répercussions disproportionnées sur la santé mentale et l'usage de substances auxquelles sont confrontées les communautés noires et les autres communautés racialisées, les personnes 2SLGBTQ+ et d'autres personnes souvent marginalisées, constitue un grand pas en avant.

La Commission de la santé mentale du Canada salue les engagements du gouvernement à l'égard d'une stratégie de mieux-être fondée sur les distinctions afin de favoriser le bien-être des Premières nations, des Inuits et des Métis. Un chemin de réconciliation soutient les services de santé mentale durables, actuels et futurs, fondés sur la culture et rattachés au territoire, tenant compte des traumatismes, et ainsi offerts par et pour les peuples autochtones.

La CSMC se réjouit de travailler avec tous les parlementaires afin de remédier aux disparités que la pandémie a mises en lumière. Nous resterons fermes dans nos efforts pour soutenir toutes les personnes qui vivent au Canada dans notre réponse collective aux pressions imminentes sur les systèmes de santé mentale et d'usage de substance.

Le moment est venu d'agir en matière de santé mentale.

Michel Rodrigue

Président-directeur général, Commission de la santé mentale du Canada

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748, [email protected]

