Déclaration aux médias liée à l'annonce du gouvernement du Canada concernant les produits du cannabis comestibles

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - En réponse à l'annonce du gouvernement fédéral concernant l'introduction des produits comestibles du cannabis sur le marché canadien, l'Association canadienne des aliments de santé a publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, la ministre de la Santé a annoncé les prochaines étapes à franchir en vue de la mise en marché au Canada de produits du cannabis comestibles. Malheureusement, c'est là un autre exemple de mesures prises par le gouvernement faisant en sorte qu'il soit plus facile de se geler que de se soigner. Il y a actuellement une lacune flagrante sur le marché pour les Canadiens qui souhaitent avoir accès au CBD pour ses bienfaits non toxiques pour la santé, ainsi que pour l'industrie canadienne de produits de santé naturels sûrs et réputés dont les membres sont prêts et disposés à combler cette demande du marché.

Le Canada a la possibilité de devenir un chef de file mondial sur le marché de plusieurs milliards de dollars du CBD, mais nous sommes en train de laisser passer l'occasion en ce qui concerne l'innovation dans le secteur de la santé en mettant l'accent sur le marché des produits récréatifs au détriment du marché réputé et réglementé des produits de santé naturels du Canada. Le gouvernement continue de faire la sourde oreille aux nombreux Canadiens qui veulent des produits qui les aideront à se sentir mieux et non à obtenir une sensation d'euphorie. »

Helen Long, présidente, et Dan Demers, vice-président de l'Association canadienne des aliments de santé, sont disponibles pour faire des commentaires au nom de l'industrie en réponse à l'annonce d'aujourd'hui.

SOURCE Association canadienne des aliments de santé

Renseignements: Pour toute question des médias, veuillez communiquer avec Nick Schiavo, Associé aux affaires publiques, 1404- 222, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1P 5V9, T : 613-233-8906, poste 237, C : 613-323-0205

