Déclaration - Air Liaison maintient l'ensemble de ses services et les tarifs réduits sur le prix de ses billets tout en requérant la révision de la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le transporteur aérien québécois Air Liaison souhaite informer sa clientèle, ses partenaires et l'ensemble des communautés qu'elle dessert que toutes ses lignes aériennes et les destinations associées sont maintenues, sans interruption ni changement.

Programme d'accès aérien régional (PAAR)

Air Liaison conteste la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) de suspendre, en date du 2 juillet dernier, sa participation au Programme d'accès aérien régional (PAAR), sans préavis ni consultation préalable. L'entreprise maintient qu'elle n'a commis aucun manquement au contrat qui la lie au MTMD et requiert la révision de cette décision infondée et injustifiée.

Air Liaison entend d'ailleurs faire valoir pleinement ses droits et évalue tous les recours à sa disposition pour contester cette décision et rétablir ses droits.

Par ailleurs, par souci de protéger les intérêts de sa clientèle pendant cette période, Air Liaison a pris la décision de couvrir elle-même l'indemnité équivalente au PAAR sur les billets vendus pendant les démarches visant à corriger la situation. Les voyageurs pourront ainsi continuer de bénéficier des tarifs réduits, sans en subir les conséquences financières. Les voyageurs qui le désirent peuvent obtenir tous les détails associés à cette promotion en communiquant avec le service à la clientèle de l'entreprise.

Fière de sa propriété québécoise et de ses 25 ans d'histoire, Air Liaison demeure pleinement engagée envers les régions du Québec et entend continuer d'assurer un service fiable et de première qualité tout au long de ce processus.

Dans le contexte du processus de révision entrepris, Air Liaison n'accordera pas d'entrevue.

À propos d'Air Liaison

Transporteur régional établi au Québec depuis 2001, Air Liaison est principalement ancrée en Abitibi, en Côte-Nord ainsi qu'en Basse-Côte-Nord où elle assure des vols quotidiens entre 16 aéroports : Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Sept-Îles, Baie-Comeau, Québec, Montréal (St-Hubert), Havre-St-Pierre, Port-Menier (Île d'Anticosti), Natashquan, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon.

SOURCE Air Liaison