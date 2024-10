OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis la déclaration suivante au sujet du récent rappel de boissons réfrigérées à base de plantes des marques Silk et Great Value en raison de la contamination par Listeria monocytogenes :

« L'ACIA est profondément attristée par la récente éclosion de listériose associée à certaines boissons à base de plantes des marques Silk et Great Value, et tient à offrir ses plus sincères condoléances aux familles des trois personnes qui ont tragiquement perdu la vie et à tous ceux et celles qui ont été touchés par l'éclosion au Canada.

Nous vous communiquons les détails des résultats obtenus à la suite de l'enquête menée par l'ACIA sur la salubrité des aliments liée aux produits contaminés de l'installation de fabrication tierce de Danone Canada à Pickering, Joriki Inc.

Début de l'enquête de l'ACIA

L'enquête a débuté le 20 juin 2024, lorsque que Santé publique Ontario nous a informés d'une éclosion de listériose et d'une détection initiale de la bactérie Listeria monocytogenes dans un échantillon de lait de coco non sucré de la marque Silk. Au cours des jours qui ont suivi, l'ACIA a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de la santé publique pour confirmer le lien entre le produit et les cas de maladie et de décès.

Dès que le lien a été confirmé, le 8 juillet 2024, plusieurs boissons végétales réfrigérées des marques Silk et Great Value ont fait l'objet d'un rappel en raison d'une contamination éventuelle par Listeria monocytogenes, et les chaînes de fabrication touchées ont été arrêtées sur-le-champ.

Dans le cadre du rappel, l'ACIA a visité l'usine Joriki, à Pickering, à six reprises, tout en veillant à ce que les produits visés soient retirés du marché. L'ACIA continue d'évaluer l'efficacité du rappel.

Résultats de l'enquête

Depuis, Danone Canada, Joriki Inc. et l'ACIA ont effectué des tests sur les produits et dans l'environnement. La présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans l'installation a été confirmée le 9 juillet 2024.

L'enquête n'a pas permis de confirmer la source principale de la contamination dans l'établissement. Cet état de fait n'est pas rare dans les enquêtes menées sur des produits pasteurisés comme les boissons végétales. La bactérie Listeria ne peut survivre à la pasteurisation, mais une contamination croisée peut s'être produite à la suite du processus de transformation.

Joriki est tenu de respecter la législation fédérale pour assurer la sécurité des produits qu'il vend. Il est d'ailleurs précisé dans la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger de Santé Canada que les usines, telles que celle de Joriki, doivent mette en place des mesures de contrôle strictes pour prévenir la contamination par la bactérie Listeria.

Au cours de son enquête, l'ACIA a découvert que l'établissement Joriki n'avait pas procédé à l'écouvillonnage de l'environnement et à l'analyse des produits finis comme l'exige la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger de Santé Canada. L'ACIA assure donc un suivi rigoureux pour veiller à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises et que les mesures de sécurité soient mises en place.

Selon l'évaluation des risques réalisée par l'ACIA en 2021, qui prend en compte des éléments tels que les données scientifiques, le type d'aliment et les procédés de fabrication, l'établissement Joriki n'était pas considéré comme à haut risque avant la contamination par Listeria monocytogenes. L'ACIA n'a pas effectué d'inspection de licence avant l'enquête, mais elle a visité l'établissement à la suite de plaintes du public.

Les plaintes reçues en 2018, en 2019 et en 2023-2024 concernaient la présence possible d'allergènes, d'un goût atypique et de moisissures. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre les moisissures et la Listeria.

Dans tous les cas de plaintes, l'ACIA a fait un suivi auprès de la consommatrice ou du consommateur, du détaillant, du distributeur et du fabricant et, au besoin, Joriki a été informé des mesures correctives à prendre. L'établissement a pris toutes les mesures nécessaires pour régler les plaintes.

Outils d'application de la loi de l'ACIA et prochaines étapes

À la suite de l'enquête sur la salubrité des aliments, Joriki Inc. a cessé toute activité de production à son installation de Pickering et a entrepris d'importants travaux de nettoyage et de rénovation. La fabrication ne reprendra pas tant que toutes les mesures de sécurité nécessaires n'auront pas été mises en place et que nous ne serons pas convaincus que le risque de contamination a été éliminé.

Les inspectrices et inspecteurs de l'ACIA surveillent de près la situation et continuent d'effectuer des visites régulières pour s'assurer que les mesures correctives ont été prises avant que la production ne puisse reprendre.

Lorsqu'une entreprise ne respecte pas ses obligations en matière de salubrité des aliments aux termes de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'ACIA dispose de plusieurs outils d'application de la loi, comme des sanctions pécuniaires et la suspension ou la révocation de licences.

L'ACIA continuera de surveiller les progrès à l'installation de Pickering et informera le public de toute autre mesure prise par l'entremise de son site Web.

Il reste beaucoup à apprendre

En 2022, l'ACIA a conclu une enquête de trois ans sur les substituts du lait à base de plantes. Les résultats ont révélé que ces produits étaient généralement sûrs. La bactérie Listeria monocytogenes n'a été trouvée dans aucun des échantillons prélevés.

Si la bactérie Listeria monocytogenes est le plus souvent liée à des produits tels que les viandes prêtes-à-manger et les produits laitiers non pasteurisés, c'est la première fois que des boissons à base de plantes sont associées à des cas de maladie au Canada.

Cette éclosion montre que de nouveaux risques peuvent effectivement apparaître à mesure que les données scientifiques évoluent. L'ACIA prend ces risques au sérieux.

L'inspectrice générale de l'ACIA a déjà entrepris un examen initial des circonstances entourant ce rappel afin de cerner les risques susceptibles de mener à des incidents similaires. De plus, l'inspectrice générale inspectera les établissements de produits alimentaires manufacturés, y compris ceux qui fabriquent des produits à base de plantes, s'assurera que ces établissements sont inspectés de façon appropriée en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, et analysera les tendances relatives aux plaintes des consommatrices et des consommateurs afin d'améliorer la modélisation des risques et d'accroître la fréquence des inspections.

Les conclusions de cet examen et de cette enquête, associées aux progrès scientifiques, éclaireront nos mises à jour des modèles de risque, ce qui améliorera notre capacité à protéger la santé de la population canadienne. Bien qu'il incombe aux producteurs de denrées alimentaires de veiller à ce que les aliments qu'ils produisent soient salubres, l'ACIA continuera de tout mettre en œuvre pour protéger les Canadiennes et les Canadiens. »

