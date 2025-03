Les centres d'éducation populaire de Montréal toujours sans argent pour payer leur loyer

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Après une décennie sans solution durable, les centres d'éducation populaire de Montréal (CEP) réitèrent leur refus d'utiliser l'argent de la mission dédié à leurs activités pour payer un loyer imposé unilatéralement par le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM). Pour une troisième année de suite, les six (6) centres d'éducation populaire de Montréal (InterCEP) se retrouvent obligés de retenir leurs loyers faute de financement adéquat. Quatre des six centres emboîtent à nouveau le pas au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et au CÉDA qui promettaient déjà de ne pas piger dans l'argent qui sert à la réalisation de leurs activités régulières.

À l'issue d'une deuxième année à retenir leur loyer, les CEPs avaient réussi à faire reconnaître au Ministère de l'éducation (MEQ) l'urgence d'agir, même si son cabinet a affirmé avoir « arrêté de chercher une solution » qui permettrait de trouver une solution pérenne. En effet, après avoir reçu trois mises en demeure de la part du CSSDM pour non-paiement de loyer, les CEPs avaient interpellé le MEQ pour les sortir de l'impasse. Le ministre Bernard Drainville a alors annoncé aux CEPs un financement qualifié d'exceptionnel, ponctuel et non-récurrent, pourtant insuffisant pour honorer le paiement de leurs loyers. Les menaces quant à la survie des CEPs sont pourtant bien réelles : l'un d'eux, le PEC d'Hochelaga-Maisonneuve, s'est vu forcé de déménager par le CSSDM en janvier 2024. Les CEPs exigent qu'une telle situation ne se reproduise pour aucun autre CEP et réclament le maintien de tous leurs bâtiments dans le patrimoine public. Voyant l'incapacité du MEQ à régler la situation, InterCEP interpelle maintenant aussi la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, pour assurer un financement suffisant.

La solution pour la sauvegarde des six CEPs dans leur bâtiment est pourtant peu coûteuse pour le gouvernement. En effet, sur un budget ministériel de plus de vingt-trois (23) milliards de dollars, InterCEP réclame au gouvernement de créer une subvention de moins de deux (2) millions par année. « Imaginez quelqu'un qui ne pourrait pas trouver une cenne noire à partager alors qu'il se promène avec un billet de 100$. C'est le même ordre de grandeur dont il est question ici, » explique Xavier Philippe-Beauchamp, co-porte-parole d'interCEP. Ces sommes sont considérables pour des organismes communautaires, mais représentent une proportion infime du budget au MEQ.

En plus de l'appui de tous les députés représentant les circonscriptions où logent les CEPs, ces derniers ont reçu au cours des dernières semaines une cinquantaine d'appuis de groupes communautaires alliés. Fort de ces appuis, InterCEP promet de se mobiliser pour faire reculer le CSSDM sur ses poursuites et obtenir gain de cause auprès du MEQ. En effet, maintenant que leur enveloppe de financement est vide, les 6 CEPs se réuniront le premier avril 2025 pour réclamer à Bernard Drainville et Sonia Lebel d'assurer un financement adéquat aux CEPs.

Qui sont les CEP

Ancrés dans leurs milieux de vie depuis plus de 50 ans, les CEPs sont des organismes communautaires logés dans des bâtiments excédentaires du CSSDM. Ils offrent des ateliers d'alphabétisation, de francisation, de découverte littéraire, d'expression artistique et d'initiation à l'informatique, ainsi que des cuisines collectives, des activités culturelles et bien plus. Une quinzaine d'organismes partenaires ont aussi leurs locaux dans les CEPs et sont touchés directement par ce manque de financement.

Centre éducatif communautaire René-Goupil de Saint-Michel

4105, 47e rue Montréal 514 596-4420

Ateliers d'éducation populaire du Plateau

4273, rue Drolet Montréal 514 350-8881

Comité social Centre-Sud

1710 rue Beaudry Montréal 514 596-7092

Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri

2515, rue Delisle Montréal 514 596-4422

Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

2356, rue du Centre Montréal 514 596-4444

Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve

4650 rue Ontario Est Montréal 514 596-4488

