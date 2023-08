Décision du Tribunal administratif du travail - Stelpro trouvée coupable d'entrave à la syndicalisation et de connivence avec un syndicat de boutique

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail (TAT) a ordonné la réintégration d'une travailleuse congédiée injustement parce qu'elle militait pour l'adhésion des travailleurs et travailleuses de Stelpro au Syndicat des Métallos. Du même souffle, le TAT a ordonné la tenue d'un vote au scrutin secret pour déterminer la volonté des travailleurs et travailleuses d'adhérer au Syndicat des Métallos ou de demeurer avec le syndicat indépendant (le Syndicat des employés de manutention et de services -- SEMS).

Le Syndicat des Métallos salue cette décision qui sanctionne l'ingérence d'un employeur lors d'une campagne de changement d'adhésion syndicale entre le syndicat indépendant en place, favorable à l'employeur et le Syndicat des Métallos et le congédiement illégal d'une travailleuse sympathisante des Métallos, Marie-France Leblanc. Dans la décision, le TAT souligne que l'entreprise de fabrication d'équipement de chauffage Stelpro a entravé les activités du Syndicat des Métallos, contrevenant ainsi au Code du travail [art. 12].

« C'est démocratique de vouloir changer de syndicat. Je n'avais rien contre Stelpro, tout ce que je voulais, c'est avoir un syndicat pour nous protéger et négocier les meilleures conditions de travail possible. Comme plusieurs de mes collègues, je n'étais pas satisfaite du SEMS [le syndicat indépendant en place] qui n'offrait pas de service et je voulais changer pour un vrai syndicat, celui des Métallos. Je suis fière du résultat, de retrouver ma job et qu'on reconnaisse qu'il n'y avait pas de raison de me congédier », fait valoir Marie-France Leblanc.

Cette dernière sera réintégrée au sein de l'entreprise, avec pleine compensation pour la période où elle était en suspension puis en congédiement.

Le TAT a aussi ordonné que Stelpro Design Inc de « cesser et de s'abstenir de chercher à dominer, entraver […] les activités du Syndicat des Métallos » et exigé la tenue d'un vote au scrutin secret parmi les salariés afin de choisir entre l'ancien syndicat indépendant et le Syndicat des Métallos.

« Le Code du travail et les chartes garantissent le droit de choisir son syndicat et la liberté d'association. Comme syndicat, on va toujours mettre les ressources nécessaires pour appuyer les travailleurs et travailleuses pour qu'ils puissent bel et bien exercer leurs droits. C'est malheureux que l'employeur ait tenté de s'immiscer dans le processus du choix d'un syndicat. On a maintenant confiance que le vote pourra se tenir sans influence indue de la part de l'employeur », souligne le responsable de cette campagne de recrutement au Syndicat des Métallos, Martin Laberge.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]