Décès survenus à Akwesasne - La coroner Me Karine Spénard confirme l'identité des huit personnes retrouvées

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce que les huit personnes retrouvées à Akwesasne les 30 et 31 mars 2023 ont été formellement identifiées par le coroner investigateur. Il s'agit de Mme Dakshaben Pravinbhai Chaudhari, 45 ans, de M. Pravinbhai Veljibhai Chaudhari, 49 ans, de Mme Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, 23 ans et M. Mitkumar Pravinbhai Chaudhari, 20 ans, ainsi que de Mme Monalisa Budi, 28 ans, de M. Florin Alexandru 28 ans (également connus comme Mme Monalisa Caldararu et M. Florin Iordache), et de leurs deux enfants âgés de 2 ans et 1 an.

La coroner Me Karine Spénard a été mandatée pour mener les investigations portant sur ces décès. Celles-ci sont bien amorcées. La coroner Spénard est à pied d'œuvre pour recueillir toutes les informations qui lui seront nécessaires pour faire la lumière sur les causes probables et les circonstances entourant ces décès. Elle a aussi le pouvoir, au terme de son investigation et si elle le juge nécessaire, de formuler des recommandations afin d'éviter que des décès semblables ne se reproduisent dans le futur.

Rappelons que la Loi sur les coroners prévoit l'intervention du coroner lorsqu'un décès survient sur le territoire québécois dans des circonstances obscures ou violentes ou encore lorsqu'il survient dans un contexte de négligence. Son mandat est d'identifier formellement la personne décédée, de déterminer la date, le lieu, ainsi que les causes probables et les circonstances du décès.

Il est important de savoir que le processus d'investigation du coroner est confidentiel jusqu'à la diffusion de son rapport final qui lui, est public. Les coroners ont un important devoir de réserve dans leur fonction et c'est pourquoi aucune entrevue ne sera accordée au sujet de ces décès avant que les investigations ne soient achevées et que les rapports soient rendus publics. Si vous souhaitez obtenir les rapports éventuels portant sur ces décès, vous pouvez en faire la demande par courriel à l'adresse [email protected].

