Décès par électrocution d'un travailleur de Location équipements Cooper ltée, à Montréal : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Benoit Fortin, travailleur chez Location équipements Cooper ltée, le 23 septembre 2020, dans l'arrondissement Anjou, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Fortin avait pour tâche de vérifier le bon fonctionnement de six aérothermes électriques, alimentés à 600 volts, 3 phases, se trouvant dans l'entrepôt de l'entreprise. Comme M. Fortin n'avait jamais effectué cette tâche, c'est l'aviseur technique qui lui dictait les instructions et la méthode de vérification pour les quatre premiers aérothermes. Les deux aérothermes restants devaient être vérifiés par M. Fortin, sans supervision directe. Au retour de sa pause matinale, alors qu'il procédait au débranchement du sixième aérotherme, M. Fortin est entré en contact avec le fil de phase dénudé sous-tension, recevant une décharge de 347 volts, ce qui a provoqué son électrocution. M. Fortin a alors été transporté à un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

le contact avec un fil de phase sous-tension a infligé une décharge mortelle de 347 volts au travailleur alors qu'il procédait à la déconnexion d'un aérotherme électrique;

la gestion déficiente des travaux d'inspection sous-tension des aérothermes électriques, avant leur location, a compromis la sécurité du travailleur.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation de l'aérotherme en cause dans l'accident. Elle a également interdit toutes formes de travaux sur les composantes électriques des aérothermes. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors d'une intervention sur une installation électrique, des solutions existent, notamment :

s'assurer que toutes les pièces accessibles sont mises hors tension et qu'une méthode de contrôle de l'énergie électrique telle que le cadenassage est appliquée;

informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés pour faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST demandera à l'Association de location du Québec d'informer ses membres des conclusions de l'enquête. La CNESST rappellera notamment la nécessité de respecter les articles du Règlement sur la santé et la sécurité du travail portant sur le contrôle des énergies.

portant sur le contrôle des énergies. La CNESST a délivré à l'employeur, Location équipements Cooper ltée, un constat d'infraction. Pour ce type d'infraction, le montant de l'amende varie de 17 505 $ à 70 027 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 335 882 $ en cas de récidive.

