Décès du vice-président de l'entreprise Pagette et Frères inc., à Saint-Côme : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

JOLIETTE, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Samuel Pagette, vice-président et opérateur de Pagette et Frères inc., le 26 août 2020, à Saint-Côme.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Pagette se trouvait dans un abri extérieur, sur le terrain de l'entreprise, et devait fabriquer des tablettes de rangement pour le camion de pompage d'un client. Pour ce faire, il devait plier une feuille d'aluminium à l'aide d'une plieuse à métaux manuelle. Pour l'aider à accomplir cette tâche et diminuer l'effort nécessaire au pliage, il a utilisé un palan manuel à chaîne qui reliait le tablier de la plieuse à une chargeuse. La tension ainsi appliquée par la chaîne sur le tablier a entraîné le renversement de la plieuse. Le travailleur, qui se trouvait devant celle-ci, a été écrasé. Les secours ont été appelés sur les lieux, et M. Pagette a été transporté à un centre hospitalier. Il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

la force de traction exercée à l'avant de la plieuse par un palan à chaîne a fait basculer celle-ci sur l'opérateur;

la méthode de pliage était inadéquate, en ce sens qu'elle exposait l'opérateur à un danger d'écrasement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Pagette et Frères inc., d'utiliser la plieuse à métaux. L'employeur a annoncé son intention de se départir de la plieuse. L'interdiction d'utiliser la machine demeure en vigueur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents d'écrasement par de l'équipement, des solutions existent, notamment :

valider que les équipements utilisés sont en bon état de fonctionnement;

consulter le manuel du fabricant pour connaître les méthodes de travail sécuritaires à employer.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Préparation de matériaux métalliques pour sensibiliser les futurs travailleurs.

