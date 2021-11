Décès du directeur général d'Acry-Royal inc., à Blainville : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Sylvain Daoust, directeur général d'Acry-Royal inc., le 25 juin 2021, à Blainville.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Daoust se trouvait dans l'entrepôt de l'entreprise et s'affairait à livrer une boîte de portes de douche à un client. Quatre boîtes, d'environ 50 kg (110 livres), étaient disposées à la verticale sur une palette. Aucun des trois travailleurs de l'entrepôt n'étant disponibles, il a alors entrepris de déplacer seul une première boîte, ce qui a déséquilibré les trois autres. Les trois boîtes ont ainsi basculé vers lui. La force engendrée par les quatre boîtes a fait en sorte que le directeur général a perdu l'équilibre. C'est alors qu'il est tombé sur le dos et que sa tête a percuté le sol en béton. Les secours ont été appelés sur les lieux et M. Daoust a été transporté à un centre hospitalier, où il est décédé quelques jours plus tard.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La stabilité déficiente des quatre boîtes de portes de douche a fait en sorte que le directeur général a été poussé par celles-ci alors qu'il en déplaçait une. Il a ainsi perdu l'équilibre, et sa tête a percuté le sol en béton.

La méthode de travail concernant l'entreposage, le déplacement et la manipulation des boîtes de portes de douche a fait en sorte que le directeur général s'est retrouvé dans une situation dangereuse.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur le déplacement et la manipulation des boîtes de portes de douche entreposées à la verticale sans retenue et a demandé une procédure de travail sécuritaire et un moyen de stabiliser les boîtes en tout temps. L'employeur ayant mis en place une procédure de travail sécuritaire, notamment en ce qui concerne l'obligation de toujours travailler à deux personnes, le déplacement des boîtes de portes de douche a de nouveau été autorisé.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à la manutention des charges, des solutions existent, notamment :

évaluer la charge (poids, forme, équilibre) et le contexte pour déterminer la meilleure méthode de manutention avant tout déplacement;

demander de l'aide à des collègues pour la manipulation des charges;

privilégier, lorsque possible, l'utilisation d'appareils de manutention roulants pour le déplacement des charges lourdes.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires des mutuelles de prévention concernées afin que leurs membres soient informés de l'importance d'effectuer un entreposage sécuritaire.

La CNESST soulignera l'importance d'effectuer un entreposage sécuritaire.

