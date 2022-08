Décès de Thomas Audet - La coroner en chef ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - La coroner en chef a ordonné, le 1er février 2022, une enquête publique portant sur le décès de Thomas Audet, un enfant de 22 mois retrouvé inanimé à son domicile en 2016. Les audiences se tiendront du 12 au 16 septembre 2022, au palais de justice de Chicoutimi. La coroner Géhane Kamel a été désignée pour présider l'enquête. Elle sera assistée par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

Dates des audiences : du 12 au 16 septembre 2022

Heure : 8 h 30

Lieu : Palais de justice de Chicoutimi, salle 3.09

(227, rue Racine Est, Saguenay (Québec) G7H 7B4)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 680 515 464 #

Rappelons que l'enquête publique vise à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès du jeune enfant. Elle permettra également de formuler, s'il y a lieu, des recommandations afin d'éviter d'autres décès dans des circonstances similaires. Le coroner enquêteur ne peut en aucun cas se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne.

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé. Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Géhane Kamel, ainsi que de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le procureur, Me Dave Kimpton, au 1 888 CORONER, poste 20232.

Les détails de cette enquête seront diffusés dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

