QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et son épouse, madame Pauline Théberge, se disent attristés par l'annonce du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II survenu plus tôt aujourd'hui.

Héritière présomptive de la Couronne, Sa Majesté épousa le 20 novembre 1947 le prince Philip, duc d'Édimbourg, avec qui elle donnera naissance à quatre enfants. C'est à l'âge de 25 ans qu'Elizabeth II accéda au trône et devint la souveraine des sept États indépendants du Commonwealth, dont le Canada. Avec plus de 70 ans de règne, elle fut la reine dont le règne fut le plus long et celle ayant été la plus âgée en fonction.

Le lieutenant-gouverneur a commenté : « Je retiendrai de Sa Majesté, tout le dévouement, l'abnégation et la droiture avec lesquels cette grande dame s'est acquittée de ses fonctions royales durant le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique. Dans les circonstances, mon épouse et moi ne pouvons manquer de témoigner notre considération et notre respect à l'égard de cette femme d'exception. »

