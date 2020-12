Décès de Rosalie Gagnon - Début de l'enquête publique la semaine prochaine

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner rappelle le début des audiences publiques relativement au décès de Rosalie Gagnon, âgée de 2 ans, survenu à Québec le 18 avril 2018. Celles-ci se tiendront du 7 au 11 décembre 2020 inclusivement au Palais de justice de Québec. C'est la coroner Me Géhane Kamel qui présidera cette enquête qui vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce décès, à identifier les facteurs contributifs et à formuler au besoin des recommandations. Elle sera assistée par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

En raison des mesures sanitaires et de distanciation physique liées à la pandémie, ainsi qu'en raison de la dimension de la salle d'audience, il est fortement recommandé aux journalistes et au public d'y assister en mode virtuel au moyen du lien suivant :

Rejoindre la réunion Microsoft Teams

+1 581-319-2194 Canada, Quebec (Numéro payant)

(833) 450-1741 Canada (Numéro gratuit)

ID de conférence : 514 053 404#

Numéros locaux | Réinitialiser le code confidentiel | En savoir plus sur Teams | Options de réunion

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence

[email protected] ID de la conférence VTC : 1154652923

Autres instructions relatives à la numérotation VTC

Prenez note qu'il est strictement interdit de prendre des photographies, des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Dates : 7 au 11 décembre 2020 Heure : dès 9 h Lieu : Palais de Justice de Québec

300, boulevard Jean-Lesage, salle 3.11

Québec (Québec) G1K 8K6

La liste de témoins qui seront entendus est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Mme Dominique D'Anjou

Responsable des communications

et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

@CoronerQuebec

SOURCE Bureau du coroner

Liens connexes

www.coroner.gouv.qc.ca