Décès de Rosalie Gagnon - Annonce des dates de l'enquête publique

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la tenue des audiences publiques relativement au décès de Rosalie Gagnon, âgée de 2 ans, survenu à Québec le 18 avril 2018. Celles-ci se tiendront du 7 au 11 décembre 2020 au Palais de justice de Québec. C'est la coroner Me Géhane Kamel qui présidera cette enquête qui vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce décès, à identifier les facteurs contributifs et à formuler au besoin des recommandations.

Dates : 7 au 11 décembre 2020



Heure : dès 9 h



Lieu : Palais de Justice de Québec

300, boulevard Jean-Lesage, salle 3.11

Québec (Québec) G1K 8K6

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner d'ici le 16 octobre 2020. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Me Kamel au 1 888 CORONER, poste 21229 ou joindre les procureurs, Me Dave Kimpton, au poste 20232 ou Me Julie Roberge, au poste 20224.

La liste de témoins qui seront entendus sera diffusée ultérieurement dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

