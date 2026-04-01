Décès de personnes en situation d'itinérance à Montréal - Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, ordonne la tenue d'une enquête publique visant à faire toute la lumière sur les causes et les circonstances entourant plusieurs décès de personnes en situation d'itinérance survenus à Montréal dans les derniers mois.

L'enquête, qui sera présidée par la coroner Me Stéphanie Gamache, examinera plus particulièrement cinq décès survenus récemment :

Décès de Jennifer De Nobile, 30 ans, survenu le 23 septembre 2025 ;

Décès de Marie Soleil Nantais, 46 ans, survenu le 24 octobre 2025 ;

Décès de Valmont Brousseau, 71 ans, survenu le 24 mars 2026 ;

Décès d'Alain Paris, 55 ans, survenu le 24 mars 2026 ;

Décès de Serge Martin, 57 ans, survenu le 25 mars 2026.

Outre ces cinq décès, la coroner pourra, si elle l'estime nécessaire, tenir compte d'autres décès contemporains survenus dans des circonstances similaires dans le but de porter un regard complet sur la situation. L'enquête permettra d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, de mettre en lumière les facteurs contributifs et de dégager une réflexion élargie sur les enjeux propres au phénomène. L'enquête visera également à formuler des recommandations concrètes pour mieux protéger les personnes en situation d'itinérance et prévenir la survenance de nouveaux décès.

Me Gamache sera assistée par la procureure Me Émilie Fay-Carlos. Les détails du déroulement de cette enquête, incluant les dates des audiences, seront communiqués ultérieurement et pourront être consultés dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Citation :



« Dans un contexte où les décès chez les personnes en situation d'itinérance sont en hausse, une réflexion approfondie s'impose pour faire face aux enjeux humains et sociaux qui sont en toile de fond. Parce que chaque vie compte, il est essentiel de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances de ces décès afin d'en prévenir d'autres, d'appuyer la concertation des divers acteurs impliqués et de mieux protéger les plus vulnérables. »

Me Reno Bernier, coroner en chef du Québec

Pour obtenir le statut de partie intéressée :

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, vous pouvez transmettre au coroner une demande écrite exposant vos motifs. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec la procureure, Me Émilie Fay-Carlos, à l'adresse [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

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SOURCE Bureau du coroner