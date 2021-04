Décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la pandémie de COVID-19 - Reprise des audiences le 19 avril

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise des audiences publiques sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, avec le volet factuel portant sur le CHSLD René-Lévesque de Longueuil. Ces audiences publiques se tiendront du 19 au 22 avril 2021 inclusivement, à 9 h, au point de service du palais de justice de Longueuil (salle 25.02). En raison de la situation actuelle, tous ceux qui désirent assister à ces audiences devront le faire par vidéoconférence ou par téléphone.

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 450-693-3133 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 145 406 657#

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Géhane Kamel. Il sera également possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

En guise de rappel, ces audiences publiques, présidées par la coroner et avocate Géhane Kamel, s'inscrivent plus largement dans le cadre de l'enquête publique portant sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de la complexité du sujet et du nombre important de décès, un coroner ayant une formation médicale, Dr Jacques Ramsay, a été nommé pour assister et éclairer Me Kamel tout au long du processus. Me Kamel est également appuyée par deux procureurs, Me Dave Kimpton et Me Julie Roberge.

La liste des témoins est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca. Vous y trouverez également les dates des audiences publiques pour chaque volet de cette enquête.

