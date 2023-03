Décès de Norah, Romy et Martin Carpentier - Suspension des audiences publiques à compter du 21 mars 2023

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce la suspension des audiences portant sur les décès de Norah, Romy et M. Martin Carpentier à compter du 21 mars 2023. La date de reprise des audiences sera annoncée ultérieurement.

En débutant les audiences ce matin, l'avocat représentant l'Association professionnelle des officiers (ères) de la Sûreté du Québec a manifesté pour la première fois son intention de remettre en question le statut d'expert du témoin qui devait être entendu, bien que le rapport d'expertise ait été entre les mains de toutes les parties intéressées depuis plusieurs mois.

Devant le point de droit très important soulevé par ce procureur, le coroner n'a eu d'autre choix que de suspendre les audiences afin de prendre le temps nécessaire pour trancher cette question qui déterminera si le témoin pourra ou non témoigner en sa qualité d'expert.

Présidée par le coroner en chef adjoint Me Luc Malouin, lequel est assisté par deux procureurs aux enquêtes publiques, Me Dave Kimpton et Me Roxanne Lefebvre, cette enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances des décès de Norah, Romy et M. Martin Carpentier survenus en juillet 2020, ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Pour préserver l'indépendance et l'impartialité du processus, le Bureau du coroner ne formulera aucun commentaire additionnel au sujet de l'enquête de Me Malouin.

