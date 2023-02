Décès de Norah, Romy et Martin Carpentier - Début des audiences publiques le 13 février 2023

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue des audiences publiques portant sur les décès de Norah, Romy et M. Martin Carpentier. Celles-ci se tiendront du 13 février au 1er mars 2023 et du 13 au 24 mars 2023 au palais de justice de Québec. Les places disponibles pour le public dans les salles d'audience étant très limitées, la présence en virtuel devrait être privilégiée.

Présidée par le coroner en chef adjoint Me Luc Malouin, lequel est assisté par deux procureurs aux enquêtes publiques, Me Dave Kimpton et Me Roxanne Lefebvre, cette enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances des décès de Norah, Romy et M. Martin Carpentier survenus en juillet 2020, ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Dates des audiences :

13 au 17 février : salle 5.02B

20 au 21 février : salle 5.02B

22 et 23 février : salle 4.11

24 février : salle 5.02B

27 février au 1 er mars : salle 5.02B

mars : salle 13 au 17 mars : salle 5.02B

20 au 24 mars : salle 5.02B

Heure : 9 h 30

Lieu : Palais de justice de Québec

(300, boulevard Jean Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 296 736 164#

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Malouin le 13 février à 9 h 30. Il sera également possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

