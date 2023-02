QUÉBEC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, a appris, ce matin, le décès de l'ex-ministre Mme Nadine Girault. Au nom du gouvernement du Québec, il offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Girault.

Nadine Girault a été élue députée pour la Coalition avenir Québec en 2018 dans la circonscription de Bertrand. Elle a, par la suite, occupé les fonctions de ministre des Relations internationales et de la Francophonie et de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Avant de se lancer en politique active, elle avait notamment occupé les postes de vice-présidente du développement des affaires pour le Fonds de solidarité FTQ, d'assistante-vice-présidente des opérations et ventes à Montréal et à Toronto pour la Banque Royale du Canada et de vice-présidente des ventes et services de Toronto et de l'Ouest canadien pour Desjardins Sécurité financière. Elle s'était également impliquée dans un grand nombre de conseils d'administration au cours de sa carrière.

Citation :

« Je suis très attristé d'apprendre, ce matin, le décès de Nadine Girault et je tiens, au nom du gouvernement, à souligner son énorme contribution à la société québécoise. Nous perdons, aujourd'hui, une femme exceptionnelle qui a consacré plusieurs années de sa vie aux citoyennes et citoyens du Québec. Mes premières pensées vont aux proches et à la famille de Mme Girault. Je leur offre nos plus sincères condoléances. »

François Legault, premier ministre du Québec

