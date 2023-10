Décès de Mme Stéphanie Houle - Le coroner Yvon Garneau dépose son rapport d'investigation et fait deux recommandations en lien avec l'alcool au volant

QUÉBEC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'investigation du coroner Me Yvon Garneau portant sur le décès de Mme Stéphanie Houle, survenu le 1er octobre 2021, à la suite d'une collision routière alors que Mme Houle était passagère d'un véhicule qui circulait sur le chemin Hemming à Drummondville.

Dans son rapport, le coroner Garneau indique notamment que des prélèvements sanguins analysés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal ont révélé une alcoolémie de près de deux fois la limite légale pour le conducteur au moment de la perte de contrôle du véhicule. Son investigation a également démontré que certaines personnes ont pu être témoins de sa consommation d'alcool avant qu'il ne prenne le volant du véhicule avec Mme Houle.

À la suite de son analyse complète des causes et des circonstances du décès et afin d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route sur les enjeux liés à la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool ou les drogues et à la vitesse excessive, Me Garneau recommande :

au ministère de la Sécurité publique du Québec, à la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'à Éduc'alcool de coordonner leurs efforts afin de mettre en place des activités de sensibilisation visant à rappeler au public l'importance de signaler aux policiers les conducteurs ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l'alcool ou une drogue;

au ministère des Transports et de la Mobilité durable et à la Société de l'assurance automobile du Québec de réaliser dans les plus brefs délais leur analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang de 0,08 mg/100 mL à 0,05 mg/100 mL, qui consiste à amender le Code de la sécurité routière en conséquence.

Pour obtenir une copie du rapport d'investigation, veuillez transmettre votre demande par courriel au Service des communications du Bureau du coroner à l'adresse suivante : [email protected].

