Les investigations sont confiées au coroner Me Éric Lépine

QUÉBEC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner confirme que les décès de Mme Mary-Jane Tulugak et de Mme Nellie Niviaxie, survenus les 19 août et 20 août derniers, font l'objet de l'intervention d'un coroner, comme c'est le cas pour tout décès survenu dans des circonstances violentes. Les investigations ont été confiées au même coroner, Me Éric Lépine, qui est également co-président du Comité sur la mortalité autochtone mis sur pied par le Bureau du coroner.

Au terme de chaque investigation, le coroner rédige un rapport détaillé dans lequel il expose les causes et les circonstances qui ont mené au décès. S'il le juge opportun, il peut également formuler des recommandations visant à éviter d'autres décès dans des circonstances similaires.

Pour obtenir des copies des rapports d'investigation lorsqu'ils seront rendus publics, vous pouvez transmettre votre demande par courriel au Service des communications du Bureau du coroner à l'adresse suivante : [email protected].

