Décès de Mme Joyce Echaquan - La coroner en chef ordonnera une enquête publique dans les meilleurs délais

QUÉBEC, le 3 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a pris acte de la requête de la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, lui demandant, en vertu de l'article 106 de la Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, d'ordonner une enquête publique concernant le décès de madame Joyce Echaquan, survenu à l'hôpital de Joliette le 28 septembre dernier.

La coroner en chef ordonnera dans les meilleurs délais la tenue de cette enquête publique.

Rappelons que l'enquête publique et l'audition des témoins viseront à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de la femme Attikamek âgée de 37 ans. Elles permettront également de formuler des recommandations visant la protection de la vie humaine.

Les détails de cette enquête ainsi que la date des audiences seront connus ultérieurement et seront diffusés dans la section Calendrier des enquêtes publiques sur le site Internet du Bureau du coroner à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Mme Dominique D'Anjou

Responsable des communications

et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

SOURCE Bureau du coroner

Liens connexes

www.coroner.gouv.qc.ca