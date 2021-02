Décès de Mme Joyce Echaquan - Annonce des dates des audiences

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce les dates des audiences publiques relativement au décès de Mme Joyce Echaquan. Celles-ci se tiendront du 13 mai au 2 juin 2021 inclusivement au palais de justice de Joliette. Pour rappel, cette femme de 37 ans d'origine atikamekw est décédée au Centre hospitalier régional de Lanaudière le 28 septembre dernier.

Dates : 13 mai au 2 juin 2021

Heure : Dès 9 h

Lieu : Palais de justice de Joliette (salle 1.001 ou salle 1.30)

Compte tenu du contexte actuel de pandémie, sauf avis contraire, toutes les personnes entendues au cours de ces audiences devraient l'être en mode virtuel. Il sera également possible d'y assister en ligne. Les renseignements de connexion seront annoncés dans les jours précédant les audiences.

Comme annoncé le 6 octobre dernier lors de l'ordonnance de la tenue d'une enquête publique sur ce décès par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, c'est la coroner et avocate Géhane Kamel qui a été désignée pour présider cette enquête publique. Le procureur au dossier sera Me Dave Kimpton, lequel sera appuyé par Me Julie Roberge. Il est opportun que Me Kamel préside cette enquête puisqu'elle est également responsable du Comité sur la mortalité dans les communautés autochtones et inuites, un comité multipartite récemment mis sur pied par le Bureau du coroner. Finalement, rappelons que la mission du coroner n'est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne, mais de déterminer les causes et les circonstances du décès et de formuler, s'il y a lieu, des recommandations.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner d'ici le 19 mars 2021. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Me Kamel au 1 888 CORONER, poste 21229 ou joindre les procureurs, Me Dave Kimpton, au poste 20232 ou Me Julie Roberge, au poste 20224.

La liste de témoins qui seront entendus sera diffusée ultérieurement dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

