Décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad - La coroner Me Andrée Kronström dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête de la coroner Me Andrée Kronström portant sur les décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad survenus en décembre 2019.

Vous pouvez consulter le rapport d'enquête complet en cliquant ici. Vous pouvez également le consulter dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner. La coroner répondra aux questions des journalistes le mercredi 12 juin 2024 à compter de 13 h 30 à la salle de presse (RC 40) du 1701, rue Parthenais à Montréal. Une invitation aux médias sera publiée sous peu pour préciser les détails et directives. La coroner n'émettra aucun commentaire avant la conférence de presse.

À la suite de 11 journées d'audience et 60 témoignages entendus dont de nombreux organismes et ministères œuvrant à l'étude et à la prévention de la violence conjugale, la coroner a pu comprendre les facteurs de risque à l'origine de ces violences et tirer certains constats quant à l'aggravation de la violence conduisant à des familicides suivis du suicide de l'auteur. Notamment par la lecture des plans d'action et de la stratégie gouvernementale intégrée, elle a été à même de constater les efforts déployés dans les dernières années afin de réduire l'incidence de ces décès, mais également le chemin qu'il reste à parcourir.

Son analyse, de laquelle découlent ses recommandations, est articulée autour des six actions suivantes: agir en situation d'urgence, prévoir une trajectoire pour les auteurs de violence conjugale, investir dans la section spécialisée du SPVM, ajouter une section enquête à la pratique policière en matière de violence conjugale, parachever le déploiement des tribunaux spécialisés, faire connaitre la violence conjugale et le contrôle coercitif dès le jeune âge.

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

