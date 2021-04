Décès de Michel Louvain - Mise en berne des drapeaux à l'hôtel de ville de Brossard

BROSSARD, QC, le 15 avril 2021 /CNW/ - La Ville de Brossard a procédé à la mise en berne de ses drapeaux à l'hôtel de ville, en hommage à la mémoire de Michel Louvain. L'artiste résidant à Brossard est décédé mercredi soir à l'hôpital de Verdun, à l'âge de 83 ans.

« Au-delà de notre communauté brossardoise, c'est tout le Québec qui pleure une idole aujourd'hui. Nous étions chanceux de compter ce gentilhomme parmi nos citoyens. Celui-ci a apporté tant de joie et de bonheur auprès des Québecois pendant plus de 60 ans. Je joins ma voix à celle de toutes les Brossardoises et de tous les Brossardois afin d'offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Louvain », a souligné la mairesse, Doreen Assaad.

Michel Louvain habitait à Brossard depuis 2002. Ce citoyen d'honneur a été le récipiendaire de l'Ordre du mérite, catégorie culture, en 2013. Ce prix représente la plus haute distinction que la Ville remet à un citoyen.

