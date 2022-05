Décès de M. Pierre Lacroix - La coroner en chef ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné le 11 mai 2022 la tenue d'une enquête publique relativement au décès de M. Pierre Lacroix, décédé par noyade le 17 octobre dernier lors d'une opération de sauvetage visant à sauver, avec ses collègues, deux plaisanciers. C'est la coroner Me Géhane Kamel qui a été désignée pour présider l'enquête. Elle sera assistée dans cette tâche par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

Rappelons que l'enquête publique vise à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de M. Lacroix. Elle permettra également de formuler, s'il y a lieu, des recommandations afin d'éviter d'autres décès dans des circonstances similaires. Plus précisément, l'enquête publique permettra d'examiner et d'étudier plusieurs aspects de cet évènement à l'aide de témoignages qui feront état, entre autres, de la mission des équipes de sauvetage et de prévention nautiques, de leurs techniques d'intervention et de leurs modes de communication.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Me Kamel au 1 888 CORONER, poste 21229, ou joindre le procureur, Me Dave Kimpton, au poste 20232.

Les détails de cette enquête ainsi que la date des audiences seront connus ultérieurement et seront diffusés dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

SOURCE Bureau du coroner