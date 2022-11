Décès de M. Pierre Lacroix - Début des audiences publiques le 21 novembre 2022

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue des audiences publiques portant sur le décès de M. Pierre Lacroix, survenu le 17 octobre 2021. Celles-ci se tiendront du 21 au 25 novembre 2022 et du 28 novembre au 2 décembre 2022 dans la salle A-1.10 du palais de justice de Joliette, situé au 165, rue St-Charles-Borromée Sud à Joliette.

Présidée par la coroner Me Géhane Kamel, laquelle est assistée par le procureur aux enquêtes publiques Me Dave Kimpton, cette enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de M. Lacroix, pompier pour le Service de sécurité incendie de Montréal, survenu au cours d'une opération de sauvetage de deux plaisanciers dans les rapides de Lachine. S'il y a lieu, la coroner Kamel formulera des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Dates des audiences : 21 au 25 novembre et 28 novembre au 2 décembre

Heure : 9 h le 21 novembre, 8 h 30 par la suite

Lieu : Palais de justice de Joliette, salle A-1.10

(165, rue St-Charles-Borromée Sud, Joliette (Québec) J6E 4S9)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 450-499-3039 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 204 495 156 #

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé. Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Kamel le 21 novembre à 9 h. Il sera également possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

