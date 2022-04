Décès de M. Pascal Cauchon - Le coroner Yvon Garneau dépose son rapport : une meilleure protection des signaleurs routiers est nécessaire

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'investigation sur le décès de M. Pascal Cauchon, un signaleur routier happé mortellement par un train routier en avril 2021, dans le Centre-du-Québec. Vous pouvez obtenir une copie du rapport d'investigation en transmettant votre demande par courriel au Service des communications du Bureau du coroner à l'adresse suivante : [email protected].

Rappel des événements

Le 8 avril 2021, vers 13 h, une équipe de travailleurs spécialisés était à installer des dispositifs de signalisation dans l'accotement de l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) en direction est, près du kilomètre 188,5, dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover.

À ce moment, un véhicule de protection muni d'un atténuateur d'impact (VP-AIFV) est immobilisé dans la voie de droite, direction Québec, pendant que des travailleurs viennent tout juste de procéder à l'installation d'un panneau de signalisation annonçant des travaux dans 2 km. C'est alors qu'un conducteur de train routier circulant dans la même voie heurte le VP-AIFV et perd le contrôle de son camion. M. Pascal Cauchon s'est trouvé dans la trajectoire du train routier après son dérapage. Le train routier l'a happé mortellement.

M. Pascal Cauchon, alors âgé de 39 ans, est décédé d'un polytraumatisme sévère après avoir été frappé par un véhicule alors qu'il effectuait une tâche de superviseur-installateur de signalisation routière. Il s'agit d'un décès accidentel.

Recommandations

Bien que plusieurs mesures pour accroître la sécurité des travailleurs en signalisation routière ont été mises en place par le ministère des Transports du Québec et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail depuis le décès de M. Cauchon, le coroner Yvon Garneau, mandaté pour faire la lumière sur les causes et circonstances de ce décès, formule des recommandations pour mieux protéger ces travailleurs. Ainsi, il recommande :

à la Société de l'assurance automobile du Québec d'intensifier ses efforts en menant des activités d'éducation et de sensibilisation auprès des conducteurs de véhicules quant à l'importance de respecter le corridor de sécurité mis en place lors de travaux sur le réseau routier.

: D'installer un panneau à messages variables (PMV) localisé le plus près du chantier annonçant 24 h à l'avance et que toute entrave de voie soit annoncée, en temps réel, sur les PMV ;



De se concerter avec la Sûreté du Québec pour une surveillance policière accrue pour la durée de l'installation et de l'enlèvement des dispositifs de signalisation pendant les travaux ;



D'abaisser la vitesse à 70 km/h pour les travaux de courte durée lors d'installation et d'enlèvement de dispositifs de signalisation ;



D'augmenter les amendes et les points d'inaptitude des conducteurs de véhicules lors du non-respect du corridor de sécurité mis en place lors de travaux sur le réseau routier.

au ministère des Transports du Québec en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de poursuivre et d'intensifier les efforts en menant des activités d'éducation et de sensibilisation (ex. campagne et autres) afin de renforcer la sécurité des travailleurs en signalisation routière.

