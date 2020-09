Décès de M. Koray Kevin Celik - La coroner en chef ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné la tenue d'une enquête publique sur le décès de M. Koray Kevin Celik, survenu à Montréal le 6 mars 2017. C'est la coroner Me Karine Spénard qui a été désignée pour présider cette enquête publique. Elle sera assistée par la procureure Me Julie Roberge.

Rappelons que M. Celik est décédé à son domicile à la suite d'une intervention policière.

Cette enquête publique vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce décès et à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine.

Les détails de cette enquête ainsi que la date des audiences seront connus ultérieurement et seront diffusés dans la section Calendrier des enquêtes publiques sur le site Internet du Bureau du coroner à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

