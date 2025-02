Décès de M. Jacques Côté - La coroner Me Géhane Kamel dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête de la coroner Me Géhane Kamel concernant le décès de M. Jacques Côté, survenu le 6 avril 2022 à la suite d'une agression par une personne connue pour des troubles de santé mentale.

À la suite de l'analyse de toute l'information recueillie en lien avec le décès de M. Côté, des témoignages entendus et de l'ensemble de la preuve déposée au cours de l'enquête publique, Me Kamel dresse ses constats et formule 9 recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine. Vous pouvez consulter le rapport complet en cliquant ici.

Des enjeux importants y sont notamment soulevés concernant la gestion des interventions de crise, la communication entre les services de santé et les services policiers, ainsi que la nécessité d'une réponse plus rapide à ce type de situation. C'est pourquoi il importe de mettre en place des mécanismes plus flexibles et réactifs permettant d'intervenir avant que le danger ne devienne imminent, ainsi que d'évaluer la mise en place de critères légaux élargis pour protéger à la fois la personne en crise et le public.

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

SOURCE Bureau du coroner