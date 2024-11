Décès de M. Gilles Gaouette, de M. Rayden Anichinapeo-Pien et de Mme Pasha Ekoomiak - Début des audiences le 4 novembre 2024

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue des audiences publiques concernant les décès de M. Gilles Gaouette, de M. Rayden Anichinapeo-Pien et de Mme Pasha Ekoomiak. Ces décès sont tous survenus peu de temps après que ces usagers aient reçu des soins à l'Hôpital de Val-d'Or. Les audiences se tiendront du 4 au 8 novembre, du 25 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre 2024 au palais de justice de Val-d'Or (salle 160).

L'enquête publique est présidée par la coroner Me Stéphanie Gamache. Elle sera accompagnée du coroner et médecin Jacques Ramsay qui agira à titre d'assesseur. Elle sera également assistée par Me Éric Lépine, procureur aux enquêtes publiques.

Dates des audiences : du 4 au 8 novembre, du 25 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre 2024

Heure : 9 h

Lieu : Palais de justice de Val-d'Or, salle 160

(900, 7e Rue, Val-d'Or [Québec] J9P 3P8)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams) :



Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581 319-2194 (numéro payant)

833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 162 438 338 #

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Gamache prévue le lundi 4 novembre à 9 h. Il sera également permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner