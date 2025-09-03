Décès de Guy Rocher - « Le Québec perd un visionnaire et un grand allié de l'éducation », soutient la CSQ

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - « Le Québec perd aujourd'hui un sociologue engagé et un intellectuel phare en matière d'éducation au Québec », de souligner le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, alors qu'on apprenait en fin de journée le décès de Guy Rocher.

« Son legs est immense. Par ses valeurs et sa vision unique, il aura modifié l'histoire de l'éducation au Québec. Acteur important du mouvement de démocratisation de l'éducation, on lui doit notamment la création du réseau des cégeps et des universités du Québec. Son héritage constitue un apport majeur à la société québécoise qui continuera de vivre, souhaitons-le, pour encore de nombreuses années. Parce que l'éducation constitue avant tout un projet de société. Et que les valeurs que Guy Rocher lui a insufflées demeurent toujours d'actualité. »

À l'occasion de son 44e Congrès en juin 2024, la CSQ a d'ailleurs chaleureusement remercié monsieur Guy Rocher pour son apport monumental, au fil d'une longue et prolifique carrière, en lui décernant son prix Engagement.

