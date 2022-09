Décès de deux travailleurs à l'usine Domtar de Windsor en octobre 2021 : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SHERBROOKE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à deux travailleurs et blessé plusieurs autres à l'usine Domtar inc., le 26 octobre 2021, à Windsor.

Chronologie de l'accident

La nuit de l'accident, vers 1 h 30, lors d'un arrêt prolongé (shutdown) visant notamment à permettre la réalisation de travaux d'entretien dans le lessiveur de l'usine, une équipe d'une entreprise spécialisée s'affairait à finaliser le montage de la partie supérieure d'un échafaudage à rosettes de 16 niveaux et d'une hauteur de 39 mètres.

Simultanément aux travaux de montage, trois travailleurs de sous-traitants effectuant l'entretien sont entrés dans le lessiveur afin de poursuivre leurs tâches à des niveaux inférieurs. Deux d'entre eux ont alors pris place sur un plancher en saillie, ce qui a eu pour effet de créer une charge excédant la résistance du poteau à rosettes qui supportait alors les travailleurs et les planchers. Sous la charge, le poteau s'est rupturé, entrainant l'effondrement de l'échafaudage avec les travailleurs qui s'y trouvaient.

Deux travailleurs d'entretien ont été écrasés mortellement sous le poids des composantes de l'échafaudage à rosettes. Plusieurs autres travailleurs ont été blessés dans l'effondrement.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La conception de l'échafaudage comportait des lacunes quant au facteur de sécurité utilisé, à la charge morte de l'échafaudage sous-estimée et à l'absence de contreventement des diagonales qui soutenaient le plancher en saillie du niveau 7.

La charge ultime d'un des montants à rosettes a été atteinte, ce qui a provoqué sa rupture et l'effondrement de l'échafaudage.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension des travaux d'entretien prolongé du lessiveur. De plus, la CNESST a exigé à l'entreprise Domtar inc., qu'elle élabore une méthode de travail sécuritaire pour le montage d'un échafaudage dans le lessiveur. L'entreprise s'étant conformé aux exigences, la reprise des travaux d'entretien a été autorisée.

Comment éviter un tel accident

Pour éliminer le danger d'effondrement d'un échafaudage, des solutions existent, notamment l'élaboration d'une méthode de travail sécuritaire devant minimalement inclure :

un plan d'assemblage de l'échafaudage signé et scellé par un ingénieur ainsi que l'inspection de l'échafaudage avant d'autoriser son utilisation;

la procédure de travail en espace clos;

la procédure de cadenassage;

la procédure de sauvetage;

une liste décrivant la séquence des travaux.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organismes suivants afin qu'ils en informent leurs membres :

Association québécoise de l'industrie de l'échafaudage et de l'accès;

Ordre des ingénieurs du Québec;

Association de la construction du Québec;

Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure;

Association patronale des entreprises en construction du Québec;

Association des entrepreneurs en construction du Québec;

Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec;

Associations sectorielles paritaires;

Gestionnaires de mutuelles de prévention;

Prévibois.

La CNESST transmettra également son rapport aux facultés de génie civil des universités dans le but d'informer et de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses aux risques liés à l'utilisation de ce type d'échafaudage.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004344.pdf

Photos (libres de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3BUX2WO et https://bit.ly/3dxYLYO

Animation (libre de droits) | Source : CNESST : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004344.mp4

