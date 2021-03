Décès d'une travailleuse de l'entreprise PF Soins de santé SRI, survenu à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à Mme Tatiana Margarita Plata Pimienta, opératrice à l'entrepôt de l'entreprise PF Soins de santé SRI, le 23 septembre 2020, dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, Mme Plata Pimienta acheminait des palettes contenant des boîtes vers le local réfrigéré de l'entrepôt, au moyen d'un transpalette électrique à conducteur porté. Elle a reçu la consigne de déposer sa palette au fond du local, dans l'allée. Une fois sur place, elle a inversé le sens de direction du transpalette et effectué un virage dans une alvéole (emplacement de stockage) libre d'entreposage. Alors que le transpalette entrait dans l'alvéole, l'opératrice faisait dos à celle-ci. C'est à ce moment que sa tête s'est fait écraser entre la lisse inférieure du palettier (étagère) et le dosseret de charge du transpalette. Les services d'urgence ont été appelés et son décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

L'aménagement des palettiers combiné à la configuration des transpalettes électriques a créé une zone d'écrasement qui a mené au décès de l'opératrice à l'entrepôt alors qu'elle opérait un transpalette sous un palettier.

L'identification déficiente des risques exposait l'opératrice à l'entrepôt à une zone d'écrasement accessible lors de l'opération d'un transpalette électrique.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur l'utilisation du transpalette électrique aux fins d'enquêtes et la circulation des transpalettes électriques dans les allées de palettiers présentant des lisses inférieures positionnées à une hauteur pouvant entrer dans le poste de conduite.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir ce genre d'accident, des solutions existent.

L'employeur doit s'assurer que l'aménagement des lieux est sécuritaire. En effet, il doit s'assurer que la configuration de ses palettiers ne peut créer une zone de coincement pour un cariste.

Par ailleurs, l'employeur doit identifier l'ensemble des risques présents dans son établissement et s'assurer que ceux-ci sont éliminés ou contrôlés. Une analyse de risques devrait être réalisée, par exemple lors de la mise en place d'une action corrective.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST fera suivre son rapport d'enquête aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux dirigeants des mutuelles de prévention du Québec.

De plus, l'Association québécoise de la logistique et de l'approvisionnement du secteur de la santé recevra une copie du rapport d'enquête pour le partager avec ses membres dans le but d'éviter qu'un tel accident ne se produise.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004297.pdf

Photo (libre de droits) | Source : https://bit.ly/3rqIwy8

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004297.mp4

Pour plus d'information sur la prévention des accidents liés à l'identification des risques : cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/outil-didentification-risques

