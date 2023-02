Décès d'une travailleuse de l'entreprise Les serres Mirabel inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à une aide-jardinière de l'entreprise Les serres Mirabel inc., le 1er septembre 2022, à Mirabel.

Chronologie de l'accident

Au moment de l'accident, l'aide-jardinière terminait sa journée de travail. Elle quittait un complexe de serres en marchant vers les bureaux de l'entreprise. Au même moment, un camion effectuait un demi-tour près des serres. Après avoir vérifié que la voie était libre, le conducteur a amorcé sa manœuvre de recul. En traversant derrière le camion, l'aide-jardinière s'est retrouvée dans l'angle mort du camionneur. Elle a été heurtée puis écrasée par le camion. Les secours ont été appelés, et son décès a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La travailleuse a été heurtée puis écrasée lors de la manœuvre de recul d'un camion de livraison alors qu'elle quittait un complexe de serres.

L'absence de moyens de contrôle des interactions entre les véhicules et les piétons exposait les travailleurs au danger d'être heurtés lors des manœuvres de recul.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les manœuvres de recul des camions et a exigé une procédure sécuritaire pour ces manœuvres dans la cour. De plus, une procédure sécuritaire pour le contrôle des interactions entre les piétons et les véhicules a été exigée. L'employeur s'étant conformé à ces exigences, la CNESST a autorisé la reprise des manœuvres de recul dans la cour.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux interactions entre les piétons et les véhicules, des solutions existent, notamment :

restreindre les manœuvres de recul, entre autres en modifiant la configuration des lieux ou en balisant des zones à cet effet pour les interdire aux piétons;

aménager des voies et des passages réservés aux piétons de façon à limiter la coactivité avec les véhicules, et les identifier avec une signalisation adéquate;

s'assurer de la présence d'un signaleur pour diriger le conducteur qui recule lorsqu'il y a présence ou circulation de piétons;

apposer une signalisation claire et placée bien en vue aux intersections avec les voies de circulation des véhicules;

former et informer les travailleurs sur les risques liés aux interactions entre véhicules et piétons.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Union des producteurs agricoles et à l'Association canadienne de sécurité agricole afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera également diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études en agriculture pour sensibiliser les futurs travailleurs.

Finalement, le rapport sera distribué aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004359.pdf

Photo (libre de droits) | Source : https://bit.ly/3RG3E1v

