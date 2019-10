Décès d'une employée du gouvernement en Mauricie - Le ministre André Lamontagne offre ses condoléances à la famille et aux proches

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a appris avec consternation le décès d'une employée du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Son décès est survenu plus tôt aujourd'hui dans l'exercice de ses fonctions.

« J'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de

l'employée décédée. J'ai demandé à ce que toute l'aide nécessaire soit mise à la disposition des membres du personnel qui en ressentiraient le besoin. Le Ministère collaborera avec les autorités afin d'éclaircir les circonstances entourant ce décès tragique. »

