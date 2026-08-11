Décès d'une détenue du Centre psychiatrique régional

SASKATOON, SK, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le 7 août 2026, Steeve Racine, un détenu du Centre psychiatrique régional, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 62 ans et purgeait, depuis le 30 août 1991, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Centre psychiatrique régional - Canada.ca

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203