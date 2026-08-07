Décès d'une détenue de l'Établissement d'Édmonton pour femmes

EDMONTON, AB, le 7 août 2026 /CNW/ -- Le 6 août 2026, Kiara Mooswa, une détenue de l'Établissement d'Édmonton pour femmes, est décédée sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 24 ans et purgeait, depuis le 11 avril 2024, une peine de sept ans et 20 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement d'Edmonton pour femmes - Canada.ca

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203