Décès d'un travailleur de l'entreprise Pièces d'auto Roussel : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le travailleur s'est vu confier la tâche de récupérer un réservoir à essence sur un véhicule qui était entreposé dans la cour de l'entreprise. Pour ce faire, il a soulevé le côté passager à l'aide d'un cric de ferme. Afin de soutenir le véhicule, il a placé des pneus montés sur jantes, empilés les uns sur les autres, sous les roues avant et arrière. Après avoir retiré le cric de ferme, le travailleur s'est inséré sous le véhicule pour atteindre le réservoir à essence. À un certain moment, le véhicule a été déstabilisé et s'est affaissé, coinçant le travailleur sous celui-ci. Le travailleur a été retrouvé en soirée, et son décès a été constaté au centre hospitalier.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le véhicule a été déstabilisé et a écrasé le démonteur.

La formation et la supervision des démonteurs, concernant le démontage des pièces sous les véhicules entreposés dans la cour, étaient déficientes.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les travaux sous les véhicules entreposés dans la cour. La CNESST a également exigé de l'employeur qu'il s'assure de la conformité des appareils et des accessoires de levage utilisés dans l'entreprise et qu'il dépose au sol tous les véhicules soutenus par des pneus ou au moyen d'une autre méthode non conforme. La CNESST a également demandé à l'employeur qu'il apporte des correctifs à son processus d'accueil des nouveaux travailleurs.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents en lien avec les travaux effectués sous un véhicule, des solutions existent, notamment :

déplacer le véhicule à l'intérieur ou sur une surface plane, ferme et sèche avant de le soulever;

soulever et soutenir le véhicule en utilisant des appareils et des accessoires de levage conformes et sécuritaires.

De plus, les travailleurs doivent être formés sur l'utilisation de méthodes de travail sécuritaires pour soulever des véhicules.

Enfin, l'employeur doit mettre en place un programme d'accueil des nouveaux travailleurs et s'assurer que ceux-ci reçoivent la formation, l'information, l'entraînement et la supervision nécessaires pour réaliser leurs tâches sans compromettre leur santé ou leur sécurité.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la survenue d'un accident similaire, la CNESST informera des conclusions de l'enquête l'Association des recycleurs et pièces d'autos et de camions, le Comité paritaire de l'industrie des services automobiles ainsi que l'association sectorielle paritaire Auto Prévention.

De plus, dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements de formation offrant les programmes d'études reliés aux métiers de la mécanique automobile.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photos (libres de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur l'accueil, la formation et la supervision des nouveaux travailleurs.

