Décès d'un travailleur de Coffrages Synergy sur un chantier de construction, à Brossard : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie, le 8 juillet 2021, à M. Mathieu Adam, signaleur de grue de l'entreprise Coffrages Synergy sur un chantier de construction situé au 575, rue de l'Équinoxe, à Brossard.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Adam s'affairait au chargement des équipements de coffrage sur un camion semi-remorque à plateau. Pour ce faire, le travailleur a attaché à l'aide de deux élingues synthétiques une charge composée de huit panneaux de coffrage. Cette charge a été soulevée et transportée à l'aide d'une grue à tour jusqu'au point de dépôt, situé sur le camion semi-remorque à plateau. Au moment de descendre la charge, celle-ci a glissé des élingues sur lesquelles elle prenait appui. La charge a percuté le plateau du camion semi-remorque, ce qui a entraîné la projection de deux panneaux de coffrage. Ceux-ci ont happé le travailleur qui se trouvait sur le plateau du camion afin de guider la descente de la charge. M. Adam a alors été propulsé dans les airs pour ensuite chuter au sol, à l'arrière du camion semi-remorque à plateau. Les services d'urgence ont été appelés sur place et le décès du travailleur a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

La rotation de la charge lors de sa chute, combinée à l'impact sur le camion semi-remorque à plateau, a entraîné la projection de deux panneaux de coffrage en direction du travailleur.

Une méthode d'élingage inappropriée et approximative a entraîné le glissement d'une des élingues et provoqué la chute de la charge.

La gestion de la manutention des panneaux de coffrage en pile sur le chantier était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé de l'employeur qu'il produise une méthode de levage sécuritaire et attestée par une personne compétente, et qu'une inspection spéciale de la grue, tel que spécifié à la norme sur les grues à tour, soit effectuée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de chargement d'équipements de coffrage à l'aide d'élingues et au moyen d'une grue à tour, des solutions existent :

L'employeur doit utiliser les accessoires d'élingage fournis par le fabricant des panneaux de coffrage.

par le fabricant des panneaux de coffrage. L'employeur doit s'assurer que l'élingage des charges est effectué selon des méthodes éprouvées.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra son rapport d'enquête aux organismes suivants :

les associations sectorielles paritaires du Québec;



les gestionnaires des mutuelles de prévention;



l'Association de la construction du Québec;



l'Association des entrepreneurs en coffrage structural du Québec;



l'Association patronale des entreprises en construction du Québec;



l'Association des entrepreneurs en construction du Québec;



l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec;



l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant dans leurs programmes d'études les activités de perfectionnement et les formations ayant comme sujet l'élingage et le levage de charges à l'aide de grues, pour sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004325.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/33YhHul

Animation 3D (libre de droits) | Source : CNESST :

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004325.mp4

