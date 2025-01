Décès d'un représentant de l'entreprise Opération Forestière R. Ménard inc. : La CNESST dévoile les conclusions de son enquête

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie d'une personne en autorité de l'entreprise Opération Forestière R. Ménard inc., le 29 mai 2024, à La Corne.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, la victime supervisait la réinstallation de la cabine d'une abatteuse à tête multifonctionnelle à l'intérieur d'un atelier mécanique appartenant à l'entreprise 9406-1702 Québec inc. Deux travailleurs d'Opération Forestière R. Ménard inc. participaient également aux manœuvres, ainsi qu'un travailleur de l'entreprise 9406-1702 Québec inc. Ce dernier était aux commandes d'un pont roulant pour le levage de la cabine. Lors de la manœuvre, le boulon soutenant la cabine s'est rompu. La cabine a chuté, basculé et percuté la victime, qui s'est retrouvée coincée contre un pneu de l'abatteuse. Elle a été transportée au centre hospitalier d'Amos, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

L'entrepreneur n'a pas assuré la formation de son travailleur, une mauvaise méthode de levage qui a entraîné la rupture du boulon servant au levage de la cabine lors des manipulations de cette dernière.

Une méthode de travail improvisée et non conforme a été utilisée pour remettre en place la cabine de l'abatteuse.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à Opération Forestière R. Ménard inc. que l'abatteuse multifonctionnelle soit réparée ailleurs que chez un détaillant autorisé par le manufacturier, comme prescrit dans le manuel du fabricant.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'entretien des véhicules et des équipements, des solutions existent, notamment :

procéder à l'identification des risques;

élaborer et appliquer une méthode de travail sécuritaire conformément aux recommandations du fabricant;

informer adéquatement les travailleuses et travailleurs sur les risques liés à leur travail et leur assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés.

Par la loi, l'employeur est aussi dans l'obligation de s'assurer que les méthodes et les techniques utilisées pour accomplir les tâches sont sécuritaires. Il est important que la méthode de travail respecte le manuel du fabricant de la machine ou, à défaut, une analyse de risque produite selon une méthode reconnue.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires, au comité paritaire de prévention du secteur forêt ainsi qu'à tous les gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera également acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation en mécanique d'engins de chantier et en mécanique de véhicules lourds routiers.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photo (libre de droits) | Source : CNESST

Animation (libre de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité quant à la formation des travailleuses et travailleurs : Formation des travailleuses et travailleurs | CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web (www.cnesst.gouv.qc.ca) et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : Vincent Audy-Lacroix, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Nord et Ouest

Téléphone : 873 991-1544

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail